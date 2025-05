Utah

29 let

58 zápasů

úspěšnost zákroků: 90,4 %

V počtu startů se mu v minulé sezoně žádný z krajanů nevyrovnal. Reprezentační jednička z posledního mistrovství světa zvládla za Utah 58 zápasů. Třebíčský rodák v brance nového klubu na mapě NHL příležitosti náležitě využil, v základní části lapil 14,2 gólu nad očekávání, čímž patřil do elitní dvacítky v rámci celé soutěže. V březnu si tak vysloužil novou smlouvu s průměrným ročním platem 4,75 milionu dolarů. V týmu může zůstat až do roku 2030, kdy mu bude 34 let.