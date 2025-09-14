EuroBasket 2025: program a výsledky, skupiny a jak dopadlo play off
Od středy 27. srpna do 14. září probíhalo mistrovství Evropy v basketbale mužů. Tohoto 42. ročníku EuroBasketu se zúčastnilo i Česko. Tým trenéra Diega Ocampa se ale musel obejít bez zraněného Tomáše Satoránského a úspěšný nebyl, ve skupině prohrál všech pět zápasů. Program, kompletní výsledky, skupiny a další informace najdete v článku.
Program zápasů Česka na EuroBasketu 2025
- Česko - Portugalsko 50:62, středa 27. srpna, 13:45
- Turecko - Česko 92:78, pátek 29. srpna, 13:45
- Česko - Estonsko 75:89, sobota 30. srpna, 13:45
- Srbsko - Česko 82:60, pondělí 1. září, 20:15
- Česko - Lotyšsko 75:109, středa 3. září, 17:00
Program ME v basketbalu mužů 2025
Datum a čas
Zápas
Fáze
27. 8. (12:30)
V. Británie - Litva 70:94
Skupina B
27. 8. (13:45)
Česko - Portugalsko 50:62
Skupina A
27. 8. (15:30)
Černá Hora - Německo 76:106
Skupina B
27. 8. (17:00)
Lotyšsko - Turecko 73:93
Skupina A
27. 8. (19:30)
Finsko - Švédsko 90:93
Skupina B
27. 8. (20:15)
Srbsko - Estonsko 98:64
Skupina A
28. 8. (14:00)
Izrael - Island 83:71
Skupina D
28. 8. (14:00)
Gruzie - Španělsko 83:69
Skupina C
28. 8. (17:00)
Belgie - Francie 64:92
Skupina D
28. 8. (17:15)
Kypr - Bosna a Herc. 64:91
Skupina C
28. 8. (20:30)
Polsko - Slovinsko 95:105
Skupina D
28. 8. (20:30)
Řecko - Itálie 75:66
Skupina C
29. 8. (12:30)
Německo - Švédsko 105:83
Skupina B
29. 8. (13:45)
Turecko - Česko 92:78
Skupina A
29. 8. (15:30)
Litva - Černá Hora 94:67
Skupina B
29. 8. (17:00)
Lotyšsko - Estonsko 72:70
Skupina A
29. 8. (19:30)
Finsko - V. Británie 109:79
Skupina B
29. 8. (20:15)
Srbsko - Portugalsko 80:69
Skupina A
30. 8. (12:30)
Litva - Německo 88:107
Skupina B
30. 8. (13:45)
Česko - Estonsko 75:89
Skupina A
30. 8. (14:00)
Island - Belgie 64:71
Skupina D
30. 8. (14:00)
Gruzie - Itálie 62:78
Skupina C
30. 8. (15:30)
V. Británie - Švédsko 59:78
Skupina B
30. 8. (17:00)
Lotyšsko - Srbsko 80:84
Skupina A
30. 8. (17:00)
Francie - Slovinsko 103:95
Skupina D
30. 8. (17:15)
Kypr - Řecko 69:96
Skupina C
30. 8. (19:30)
Finsko - Černá Hora 85:65
Skupina B
30. 8. (20:15)
Turecko - Portugalsko 95:64
Skupina A
30. 8. (20:30)
Polsko - Izrael 66:64
Skupina D
30. 8. (20:30)
Španělsko - Bosna a Herc. 88:67
Skupina C
31. 8. (14:00)
Slovinsko - Belgie 86:69
Skupina D
31. 8. (14:00)
Gruzie - Řecko 53:94
Skupina C
31. 8. (17:00)
Izrael - Francie 82:69
Skupina D
31. 8. (17:15)
Kypr - Španělsko 47:91
Skupina C
31. 8. (20:30)
Polsko - Island 84:75
Skupina D
31. 8. (20:30)
Itálie - Bosna a Herc. 96:79
Skupina C
1. 9. (12:30)
Švédsko - Černá Hora 81:87
Skupina B
1. 9. (13:45)
Estonsko - Turecko 64:84
Skupina A
1. 9. (15:30)
Německo - V. Británie 120:57
Skupina B
1. 9. (17:00)
Lotyšsko - Portugalsko 78:62
Skupina A
1. 9. (19:30)
Finsko - Litva 78:81
Skupina B
1. 9. (20:15)
Srbsko - Česko 82:60
Skupina A
2. 9. (14:00)
Belgie - Izrael 89:92
Skupina D
2. 9. (14:00)
Řecko - Bosna a Herc. 77:80
Skupina C
2. 9. (17:00)
Island - Slovinsko 79:87
Skupina D
2. 9. (17:15)
Kypr - Gruzie 61:93
Skupina C
2. 9. (20:30)
Polsko - Francie 76:83
Skupina D
2. 9. (20:30)
Itálie - Španělsko 67:63
Skupina C
3. 9. (12:30)
Černá Hora - V.Británie 83:89
Skupina B
3. 9. (13:45)
Estonsko - Portugalsko 65:68
Skupina A
3. 9. (15:30)
Litva - Švédsko 74:71
Skupina B
3. 9. (17:00)
Česko - Lotyšsko 75:109
Skupina A
3. 9. (19:30)
Finsko - Německo 61:91
Skupina B
3. 9. (20:15)
Turecko - Srbsko 95:90
Skupina A
4. 9. (14:00)
Francie - Island 114:74
Skupina D
4. 9. (14:00)
Gruzie - Bosna a Herc. 76:84
Skupina C
4. 9. (17:00)
Izrael - Slovinsko 96:106
Skupina D
4. 9. (17:15)
Kypr - Itálie 54:89
Skupina C
4. 9. (20:30)
Polsko - Belgie 69:70
Skupina D
4. 9. (20:30)
Španělsko - Řecko 86:90
Skupina C
6. 9.
Litva - Lotyšsko 88:79
Osmifinále
6. 9.
Turecko - Švédsko 85:79
Osmifinále
6. 9.
Německo - Portugalsko 85:58
Osmifinále
6. 9.
Srbsko - Finsko 86:92
Osmifinále
7. 9.
Řecko - Izrael 84:79
Osmifinále
7. 9.
Polsko - Bosna a Her. 80:72
Osmifinále
7. 9.
Itálie - Slovinsko 77:84
Osmifinále
7. 9.
Francie - Gruzie 70:80
Osmifinále
9. 9.
Turecko - Polsko 91:77
Čtvrtfinále
9. 9.
Litva - Řecko 76:87
Čtvrtfinále
10. 9.
Finsko - Gruzie 93:79
Čtvrtfinále
10. 9.
Německo - Slovinsko 99:91
Čtvrtfinále
12. 9.
Turecko - Řecko 94:68
Semifinále
12. 9.
Německo - Finsko 98:86
Semifinále
14. 9.
Řecko - Finsko 92:89
O bronz
14. 9.
Turecko - Německo 83:88
Finále
Skupiny ME v basketbalu mužů 2025
Skupina
Týmy
Skupina A
Lotyšsko, Srbsko, Česko, Turecko, Estonsko, Portugalsko
Skupina B
Finsko, Německo, Litva, Černá Hora, Velká Británie, Švédsko
Skupina C
Kypr, Španělsko, Řecko, Itálie, Gruzie, Bosna a Herzegovina
Skupina D
Polsko, Francie, Slovinsko, Izrael, Belgie, Island
Kde sledovat ME v basketbale mužů 2025 živě?
Mistrovství Evropy v basketbale mužů můžete sledovat na veřejnoprávní stanici ČT sport nebo na online platformě ČT sport Plus.
Průběh můžete sledovat online na webu iSport.
Herní formát EuroBasketu mužů 2025
- Skupiny se hrají stylem každý z každým na jedno utkání. První čtyři postupují do osmifinále turnaje.
- Postupující se utkají tzv. křížovým pravidlem (A1 - B4, A2 - B3, B1 - A4 atd.).
- Vyřazovací fáze se hraje pouze na jeden zápas.
- V případě nerozhodného výsledku po čtyřech čtvrtinách následuje pětiminutové prodloužení. Pokud je i poté skóre vyrovnané, přidává se další pětiminutové prodloužení. Hraje se, dokud jeden celek nezvítězí.
Česká nominace na ME v basketbale mužů 2025
Rozehrávači
Vít Krejčí (Atlanta Hawks - NBA, USA), Petr Křivánek (Basket Brno), Ondřej Sehnal (ERA Basketball Nymburk)
Křídla
Richard Bálint (Bamberg Basket, Něm.), Jahomír Bohačík, Vojtěch Hruban (oba ERA Basketball Nymburk), Tomáš Kyzlink (Jilin Northeast Tigers, Čína)
Pivoti
Adam Kejval (Basket Brno), Marin Kříž (ERA Basketball Nymburk), Martin Peterka (Yalovasport BK, Tur.), Martin Svoboda (Sršni Photomate Písek), Jan Zídek (Tizona Burgos, Špa.)
Kde se hraje EuroBasket mužů 2025?
Turnaj se hraje ve čtyřech evropských městech: lotyšské Rize, finském Tampere, kyperském Limassolu a polských Katovicích. Češi odehrají skupinu v Rize v hale s kapacitou 11 200 diváků. V Lotyšsku se navíc odehrají i zápasy play off.
Místo konání
Počet diváků
Riga (Xiaomi Arena)
11 200
Tampere (Nokia Arena)
13 455
Limassol (Spyros Kyprianou Athletic Center)
8 000
Katovice (Spodek Arena)
11 036
Vstupenky na EuroBasket mužů 2025
Vstupenky jsou již nějakou dobu v prodeji. Česká reprezentace odehraje svá skupinová utkání v Rize. Tyto vstupenky lze zakoupit buď skrze webové stránky českého basketbalu. Případně přes oficiální stránky turnaje EuroBasketu.
Poslední vítězové ME v basketbale mužů
Poslední evropský šampionát se kvůli covidu konal s ročním zpožděním. EuroBasket 2022 vyhrálo Španělsko, které patří mezi evropské velmoci. Češi na posledním evropském turnaji vypadli už v osmifinále. Česká skupina D se konala v Praze, takže fanoušci mohli naše reprezentanty vidět na vlastní oči.
Rok
Zlato
Stříbro
Bronz
2022
Španělsko
Francie
Německo
2017
Slovinsko
Srbsko
Španělsko
2015
Španělsko
Litva
Francie
2013
Francie
Litva
Španělsko
2011
Španělsko
Francie
Rusko
2009
Španělsko
Srbsko
Řecko
2007
Rusko
Španělsko
Litva
2005
Řecko
Německo
Francie