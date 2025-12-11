Zápas Sparty byl v ohrožení, stadion zahalila mlha. Ožily vzpomínky na Rijeku
PŘÍMO Z RUMUNSKA | Nejistota, kterou už na podzim v Konferenční lize Sparta zažila, se vrátila v Rumunsku. Craiova, město s poutavými vánočními trhy a exkluzivním stadionem (co by za něj pražská „S“ dala), ležela pod mlhou. Už ráno to bylo na pováženou, večer, hodinu a půl před zápasem, byla opět bílá zeď velmi silná. Start utkání ale nakonec neohrozila.
Na konci října z toho byl nakonec skandální večer. Bylo nepochopitelné, v jakém počasí Sparta absolvovala poločas duelu s Rijekou v Konferenční lize. Chorvatský přístav od rána doslova bičoval déšť, večer se ještě situace zhoršila.
Přesto anglický sudí vyhnal týmy na plac. Hru jednou přerušil, nakonec nechal mužstva dokončit poločas, až pak se rozhodlo, že bude duel dokončen o den později - tedy v pátek.
Letenští museli znovu bookovat hotely pro tým, partnery, novináře, velká část fanoušků odjela. Řešilo se také přesunutí letu. Mančaft Briana Priskeho druhý den inkasoval a prohrál. Prostě zpropadený čas.
Nyní v Rumunsku ožily myšlenky na chorvatskou zkušenost. V Craiově je mlha, kvůli níž přiletěli později i pražští fanoušci. Ta mohla ohrozit i start zápasu, což se nakonec nestalo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|4
|3
|1
|0
|9:2
|10
|2
Štrasburk
|4
|3
|1
|0
|7:4
|10
|3
Celje
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|4
Šachtar
|4
|3
|0
|1
|8:5
|9
|5
Mainz
|4
|3
|0
|1
|4:2
|9
|6
Raków
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|7
AEK Larnaka
|4
|2
|2
|0
|5:0
|8
|8
Jagiellonia
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|8
KF Drita
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|10
AEK Atény
|4
|2
|1
|1
|9:4
|7
|11
Sparta
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|12
Vallecano
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|13
FC Lausanne
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|14
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|5:5
|7
|15
Universitatea Craiova
|4
|2
|1
|1
|3:3
|7
|16
Lech Poznań
|4
|2
|0
|2
|9:6
|6
|17
Fiorentina
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|18
Crystal Palace
|4
|2
|0
|2
|6:4
|6
|19
Zrinjski
|4
|2
|0
|2
|7:8
|6
|20
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|4:7
|6
|21
Omonia Nikósie
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|22
KuPS
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|23
Noah
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|24
Rijeka
|4
|1
|2
|1
|2:2
|5
|25
Škendija
|4
|1
|1
|2
|2:4
|4
|26
Lincoln
|4
|1
|1
|2
|4:10
|4
|27
Kyjev
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|28
Varšava
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|29
Slovan Bratislava
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Hamrun
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|31
Häcken
|4
|0
|2
|2
|4:6
|2
|32
Breidablik
|4
|0
|2
|2
|2:7
|2
|33
Aberdeen
|4
|0
|2
|2
|3:10
|2
|34
Shelbourne
|4
|0
|1
|3
|0:4
|1
|35
Shamrock
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|36
Rapid Vídeň
|4
|0
|0
|4
|2:12
|0
- Osmifinále
- Play-off