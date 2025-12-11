Česko - Norsko 9:2. Florbalistky na domácím MS suverénně zvládly čtvrtfinále
České florbalistky porazily ve čtvrtfinále mistrovství světa v Ostravě Norsko 9:2 a podeváté za sebou postoupily mezi nejlepší čtyři týmy. Obhájkyně bronzu z minulého šampionátu se v sobotním semifinále utkají v Ostravar Aréně s vítězem pátečního souboje mezi Finskem a Dánskem. Před rekordní návštěvou turnaje 5129 diváků dnes dvakrát skórovala Nela Jiráková, po třech bodech za gól a dvě asistence si připsaly Barbora Husková, Karolína Klubalová a Šárka Staňková.
„Samozřejmě postup super a na skóre se nakonec nikdo ptát nebude. Pocit z té hry je ale trochu rozpačitý. První třetina byla pomalejší, určitě to nebylo to, co jsme od začátku chtěli. Od druhé třetiny jsme hru kontrolovali a bylo znát, že jsme fyzicky lepší. V tu chvíli už nebylo pochyb o postupu, ale pořád jsme to mohli zvládnout i lépe,“ řekl novinářům trenér Lukáš Procházka a zmínil dvoudenní zápasovou přestávku od konce základní skupiny v Brně.
Úvodní čestné buly vhodili vodní slalomář Lukáš Rohan a cyklistka BMX Iveta Miculyčová. Norky odolávaly do poloviny úvodní třetiny, kdy za brankářkou Theou Kristine Ekholtovou skončila střela Jirákové od poloviny hřiště. Ve 29. utkání na světových šampionátech si obránkyně švédského Endre připsala jubilejní 10. trefu.
Za 119 sekund vyrovnala střelou pod horní tyč Sofie Kristiansenová. Při vyloučení Nikoly Štekerové měla v oslabení možnost skórovat Anna Brucháčková, ale stejně jako i její další šanci zlikvidovala Ekholtová. V čase 16:02 vrátila vedení domácím Vendula Beránková. „My jsme věděly, že na začátku Norky budou mít víc energie a budou víc kousat. Takže jsme si to chtěly v klidu pohlídat a pak jsme do toho šláply. Pak jim ubývaly síly,“ uvedla obránkyně Vítkovic Beránková.
Ve 23. minutě zvýšila český náskok střelou o pravou tyč Klubalová. Za dvě a půl minuty po další asistenci nejproduktivnější české hráčky na turnaji Staňkové skórovala Brucháčková a ve 27. minutě využila přesilovou hru Husková. V čase 31:42 upravila na 6:1 Michaela Mechlová a 99 sekund před druhou pauzou dovršila další souhru Brucháčkové a Klubalové svým druhým gólem v utkání obránkyně Jiráková.
Ve třetí třetině po 38 sekundách usměrnila Staňková bekhendem u pravé tyče za Ekholtovou pas Brucháčkové a s devíti brakami na jednom MS vytvořila nový český rekord. Překonala Denisu Ratajovou (2019) a Brucháčkovou (2023), které vstřelily po osmi gólech. V 58. minutě rozdíl ještě navýšila Vanessa Rebecca Keprtová, porážku Norska zmírnila Kine Hedlund Eriksenová.