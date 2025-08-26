US Open: Muchová porazila Williamsovou a jde dál. Bouzková s Kvitovou končí
Tenisové US Open uzavírá jeden velký příběh, Petra Kvitová se na grandslamovém turnaji v New Yorku loučí s veleúspěšnou kariérou. Ve svém posledním utkání uhrála jediný game, Francouzce Diane Parryové podlehla jasně 1:6, 0:6. Barbora Krejčíková postoupila do 2. kola, turnajovou dvaadvacítku Victorii Mbokovou z Kanady porazila 6:3, 6:2. Karolína Muchová pak v noci na úterý porazila legendární Američanku Venus Williamsovou 6:3, 2:6, 6:1. Neuspěla naopak Marie Bouzková, která prohrála s Francouzkou Elsou Jacquemotovou 4:6, 3:6.
Muchová pokořila legendu
Devětadvacetiletá Muchová zdolala o šestnáct let starší Williamsovou za dvě hodiny. V poměru vítězných míčů porazila sedminásobnou grandslamovou šampionku 25:24, nemusela litovat ani devatenácti nevynucených chyb. Dvojnásobná vítězka turnaje Williamsová, která startovala na grandslamu po dvou letech, se stala ve 45 letech nejstarší hráčkou dvouhry na US Open od roku 1981.
První set získala Muchová díky vydařené druhé polovině. Za stavu 2:3 odvrátila brejkbol a po čtyřech vyhraných gamech v řadě se ujala vedení. Ve druhé sadě však byla Williamsová za podpory fanoušků na dvorci Arthura Ashe při servisu stoprocentní a po dvou brejcích srovnala.
Muchová před začátkem třetí sady opustila na chvíli kurt a pauza jí pomohla. Po brzkém brejku získala vedení 3:0, servis Willamsové prolomila i v šesté hře a následně ukončila duel čistou hrou. Do druhého kola grandslamu postoupila podruhé v sezoně. Napravila předchozí nezdary z Roland Garros a Wimbledonu, kde laborovala se zraněným zápěstím.
Bouzková padla
Sedmadvacetiletá Bouzková, která před US Open odstoupila kvůli zranění kyčle ze semifinále turnaje v Monterrey, doplatila proti Jacquemotové na 34 nevynucených chyb. Přišla pětkrát o servis, soupeřku brejkla jen třikrát. V úvodní fázi turnaje ve Flushing Meadows neuspěla poprvé od roku 2021.
Bouzková neměla do utkání proti 91. hráčce světa Jacquemotové dobrý vstup a po ztraceném podání prohrávala brzy 0:3. Manko sice vzápětí smazala, v desátém gamu ale přišla o servis znovu a s ním prohrála i celý set.
Také ve druhé sadě vítězka letošního turnaje WTA v Praze brzy ztrácela. Opět vyrovnala, od stavu 2:3 ale přišla o zbývající dva servisy Jacquemotová utekla do vedení 5:3 a utkání zakončila prvním využitým mečbolem. Příště narazí na Kanaďanku Leylah Fernadezovou.
Loučení Kvitové
Petra Kvitová s předstihem avizovala, že newyorský grandslam bude pro ni znamenat rozlučku se soutěžními kurty. Její poslední duel trval ve Flushing Meadows jen 52 minut.
Pětatřicetiletá hráčka, která se vrátila v únoru po mateřské přestávce, prohrála osmý zápas z devíti, do kterých po loňském porodu syna Petra nastoupila. Na US Open startovala držitelka 31 titulů na okruhu WTA díky takzvanému chráněnému žebříčku.
Po návratu neuspěla Kvitová ani při třetím grandslamovém startu. V 1. kole skončila také na Roland Garros a ve Wimbledonu. Jediné vítězství vybojovala v květnu na antukovém turnaji v Římě, kde porazila Rumunku Irinu Beguovou.
Článek pokračuje pod infografikou.
Kvitová odehrála poslední utkání kariéry na Grandstandu - třetím největším kurtu ve Flushing Meadows. Zahrála v něm ale jen pět vítězných míčů a doplatila na 21 nevynucených chyb. Pětkrát přišla o servis, nevypracovala si ani jeden brejkbol. Udělala také šest dvojchyb a měla úspěšnost prvního servisu 41 procent.
Jediný game získala teniska z Fulneku ve čtvrté hře první sady, kdy snížila na 1:3. To bylo ale z její strany vše, dalších devět her prohrála a rozlučku zakončila „kanárem“. Ve druhé sadě získala jen deset fiftýnů. Po utkání se Kvitová objala s trenérem a manželem Jiřím Vaňkem, neubránila se slzám. Vysloužila si potlesk fanoušků a dočkala se rozlučky od pořadatelů v podobě krátkého videa.
Devětadvacetiletá Krejčíková zdolala o jedenáct let mladší Mbokovou za hodinu a 23 minut. Překvapivou vítězku nedávného turnaje v Montrealu předčila v poměru vítězných míčů 18:11. Využila čtyři z 11 brejkbolů, sama jediné dva odvrátila. Do 2. kola ve Flushing Meadows postoupila počtvrté. Nejlépe si zde vedla před čtyřmi lety, kdy hrála čtvrtfinále.
Šampionka Australian Open končí
S US Open se hned v prvním kole rozloučila jedna z domácích favoritek Madison Keysová. Vítězka letošního Australian Open a aktuální světová šestka podlehla Mexičance Renatě Zarazúaové, po více než tříhodinové bitvě s 82. tenistou žebříčku prohrála 7:6, 6:7, 5:7.
Třicetiletá Keysová naposledy vypadla na grandslamu tak brzy v roce 2021 právě na US Open. Ve Flushing Meadows má přitom na kontě i finálovou účast z roku 2017, kdy prohrála americký duel se Sloan Stephensovou, a dvě semifinálové z roku 2018 a předloňska.
Tenisový grandslamový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):
Muži:
Dvouhra - 1. kolo: Bergs (Belg.) - Tseng Chun Hsin (Tchaj-wan) 6:3, 6:4, 6:3, Damm - Blanch (oba USA) 6:3, 6:4, 6:4, Norrie (Brit.) - Korda (USA) 7:5, 6:4 skreč, Walton (Austr.) - Humbert (22-Fr.) 6:4, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1, Harris (JAR) - Báez (Arg.) 6:3, 7:5, 6:4, Wong (Hongkong) - Kovacevic (USA) 6:4, 7:5, 7:6 (7:4), Fonseca (Braz.) - Kecmanovič (Srb.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:3, Draper (5-Brit.) - Gómez (Arg.) 6:4, 7:5, 6:7 (7:9), 6:2, Comesaňa (Arg.) - Michelsen (28-USA) 1:6, 6:3, 6:4, 6:4, Collignon (Belg.) - Galán (Kol.) 6:4, 6:4, 6:4, Bellucci (It.) - Ťün-čcheng Šang (Čína) 7:6 (7:0), 1:6, 6:3, 3:0 skreč.
Ženy:
Dvouhra - 1. kolo: Krejčíková (ČR) - Mboková (22-Kan.) 6:3, 6:2, Parryová (Fr.) - Kvitová (ČR) 6:1, 6:0, Honová (Austr.) - Jeanjeanová (Fr.) 6:3, 7:5, Putincevová (Kaz.) - Cocciarettová (It.) 6:4, 7:6 (7:4), Zarazúaová (Mex.) - Keysová (6-USA) 6:7 (10:12), 7:6 (7:3), 7:5, Rybakinová (9-Kaz.) - Parejaová (USA) 6:3, 6:0, Samsonovová (17-Rus.) - Jüan Jüe (Čína) 2:6, 6:4, 6:4, Mertensová (19-Belg.) - Ahnová (USA) 6:1, 6:0, Pavljučenkovová (Rus.) - Jastremská (30-Ukr.) 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4, Townsendová (USA) - Ružičová (Chorv.) 6:4, 6:4, Jovicová (USA) - Sasnovičová (Běl.) 7:6 (8:6), 6:3, Bucsaová (Šp.) - Liuová (USA) 6:2, 6:1, Kasatkinová (15-Rus.) - Ruseová (Rum.) 7:5, 6:1, Kalinská (29-Rus.) - Ngounoueová (USA) 6:0, 5:7, 6:4, Rachimovová (Rus.) - Garciaová (Fr.) 6:4, 4:6, 6:3.