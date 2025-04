Vítězství v Maxa lize je do velké míry i jeho zásluha. Kouč Víktor Ujčík z dobrých, ovšem nikoli hvězdných hráčů poskládal daleko nejlépe fungující soubor pro play off. Pro bitvy, které rozhodují. Neúnavné pracanty, charakterní válečníky. „Kluci tomu šli naproti,“ chválil svěřence pyšný trenér. Sám se svými kolegy odvedl zásadní práci. Jihlava v pátečním šestém duelu snovým povstáním obrátila ve třetí části z 0:1 na 4:1, aniž by k tomu potřebovala přítomnost zraněné ikony Tomáše Čachotského. Zlín padl na kolena, v Pelhřimově proběhl velký den Dukly.

Ale ještě nic nekončí, ve středu vypukne baráž s Olomoucí. Rarita? Všechna utkání proběhnou v hanácké plecharéně, Jihlava nenašla lepší řešení. A jak to bude pro baráž s postem šéfa disciplinárky, kterou Ujčík zastává?

Vyhráli jste první ligu, co se vám honí hlavou?

„Jsem na kluky pyšný. Perfektně k tomu přistoupili, rvali se o každý puk, nenechali se rozhodit nepříznivým stavem, i když jsou to mladí kluci. Šli si tomu strašně naproti. Musím poděkovat celé organizaci Dukly včetně doktorů, bez kterých bychom nedokázali poskládat vůbec tým na páteční zápas. To samé kluci, co nás chodí masírovat. Tohle je práce ohromného kolektivu, který si v těžkých chvílích, kdy se nám tolik nedařilo, dokázal poradit.“

Útočník Matouš Menšík utrpěl v posledním duelu zranění ramene, Tomáš Čachotský není fit, někteří jsou nemocní a přitom baráž startuje už ve středu. Kdysi jste hodně potrápili Kladno, jaké šance vidíte proti odpočaté Olomouci?

„Na rovinu, vůbec netuším. My jsme teď rádi, jakým způsobem jsme zvládli třetí třetinu, teď začneme zjišťovat, kolik budeme mít lidí do baráže. Co si budeme povídat, ten formát baráže není šťastně nastavený pro týmy z Maxa ligy. Uvidíme, bude hodně záležet, kolik nás ve středu vůbec bude.“

Navíc byste měli celou baráž sehrát v Olomouci, takže domácí budou pokaždé doma a vy pokaždé venku…

„Co k tomu říct? My nemáme moc na výběr, nějakým způsobem jsme věděli od začátku, že kdyby se nám povedlo vyhrát ligu, nemáme stadion odpovídající normám. Museli jsme to takhle přijmout. Říkám rovnou, že jednoduché to nebude, zvlášť v té únavě, v jaké jsme a v tom počtu. Ti kluci si to dnes trochu užijí, dostanou dva dny volna a od pondělí začneme počítat kusy, schopné nastoupit. Bohužel, šíři kádru máme takovou, jakou máme a už nemáme kde vzít. Budeme si chvíli užívat vítězství v Maxa lize a co bude ve středu, uvidíme ve středu.“

Kolik piv mají povolených vaši hráči?

„Žádné samozřejmě… (usmívá se) Možná ti mladí si mohou dát jedno, protože rychleji regenerují. Zbývající jsou profíci a vědí, že alkohol zpomaluje regeneraci, kterou potřebujeme.“

Berete vaši cestu přes Třebíč, Vsetín a Zlín jako hokejový zázrak?

„Zázrak… My, co ten tým známe, víme, co v těch klukách je. Když vidíte, v jakém stavu byli někteří z nich ochotni dnes nastoupit do zápasu, myslím si, že tomu cíli hodně pomohli. V týmu byla cítit taková atmosféra, že nikdo z nás nechtěl jet zpátky do Zlína. Kdy jsme se báli, kolik by nás vůbec odjelo… Třetí třetina byla odrazem naší skvělé obětavosti a bojovnosti.“

Co s vámi dělají spekulace, že Olomouc už dál nestojí o extraligu, byť to klubové vedení dementuje. Co těm zvěstem říkáte?

„Nevěřím jim. Kluci dělají hokej proto, že je baví, mají ho rádi a chtějí vyhrávat. Nevěřím, že kdokoli z hráčů, kteří budou hájit barvy Olomouce, ať už jdou po sezoně kamkoli, se nebude chtít rozloučit vítěznou baráží a záchranou extraligy pro Olomouc. Každý si nese své jméno na zádech a nikdo nebude chtít odcházet s tím, že byl u toho, kdy Olomouc sestoupila z extraligy. Budou nachystaní, odpočatí, zdraví a budou to extraligoví hráči. Bude to těžký…“

Už se vám někdy zdálo, že trénujete v nové moderní jihlavské aréně extraligu?

„Zdálo se mi spoustu věcí, ale o nové hale ještě ne… (usmívá se) Já věřím, že po dnešku už je to zase o trochu blíž. Užíváme si každý moment, kdy na hale něco nového přibývá a hala roste. Po třech letech, kdy jsme v Pelhřimově absolvovali tři těžké sezony, tak najednou vidíme slunce na konci tunelu. A už je nadosah.“

Odhadnete, kolik sil vám sebralo cestování tam a zpět? Za tři sezony to muselo být požehnaně času navíc.

„Pro mě skvělá půlhodinka na vyspání před zápasem. Když máte menší děti, spánek není ideální. Já vždycky spal a byl spokojený. Ale ano, je to těžké, nebudeme si nic nalhávat. Kluci se s tím však výborně popasovali, my děkujeme Pelhřimovu, že nás tu přijali, jak se k nám chovali a že nám vycházeli vstříc.“

Technická věc: před extraligovou baráží předáte žezlo šéfa disciplinární komise nejvyšší soutěže někomu jinému?

„Je tam možnost, že já budu rozhodovat finále a baráž bude rozhodovat někdo jiný z disciplinárky, určený člen. Teď je na to hrozně brzy, vůbec o tom teď nepřemýšlím. S Martinem Loukotou (ředitelem extraligy) si zavoláme, něco si k tomu řekneme a pak z toho něco vzejde.“