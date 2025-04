Baráž o extraligu jen v Olomouci? Šance je reálná. Jihlavě by dávala logiku, azyl nestačí

Vrchol hokejové Maxa ligy se ubírá zajímavým směrem. Favorizovanému Zlínu po pondělní porážce 1:2 ve finále s Jihlavou reálně hrozí, že se do baráže o Tipsport extraligu ani letos nepodívá. K šanci probojovat se mezi elitu má nyní obrovsky nakročeno Dukla, která v Pelhřimově zvládla oba finálové souboje a odskočila do vedení 3:1 na zápasy. V případě dotažení senzačního postupu ale mužstvo z Vysočiny musí vyřešit důležitou otázku: kde by případně hrálo s Olomoucí? Dočasný azyl nemá extraligové parametry. Vedle dalších se nabízí i jedno zvláštní, ale vlastně i logické řešení – odehrát celou baráž v „plecharéně“.

Jít na 40 dní odpočívajícího extraligového protivníka a ještě přijít o domácí prostředí? Prodrat se z druhé nejvyšší soutěže k elitní příslušnosti by se tak pro náročnost jevilo ještě šíleněji, než tomu bylo v předchozích letech. Nicméně pokud se Jihlavě podaří ještě jednou vyhrát ve finále play off Maxa ligy nad Zlínem, existuje reálná možnost, že se pro baráž od středy 16. dubna úplně přestěhuje do Olomouce.

Pro Jihlavu přitom nemusí jít o úplně strašlivou představu. Na venkovní prostředí si hokejisté Dukly museli začít zvykat už před dvěma roky, kdy byli kvůli stavbě nové multifunkční arény nucení se dočasně přestěhovat do Pelhřimova. Do nového domova se mají vrátit až koncem října.

Boj o extraligu pouze v Olomouci tedy zatím nelze vyloučit. Rozhodnutí je na šéfovi Dukly Bedřichu Ščerbanovi. „Tyto věci řeší pan jednatel, ten má poslední slovo a variant má v hlavě víc. Nějakou představu má on, nějakou trenéři. Zatím není nic definitivního,“ prozradil jihlavský manažer obchodního a marketingového oddělení Pavel Falta pro olomoucký Deník. „Můj osobní názor je takový, že by to dávalo logiku i z ekonomického hlediska,“ přidal.

V Olomouci se možnosti odehrání celé baráže na jejím stadionu přirozeně nebrání. „My o tom zatím nic nevíme. Jde primárně o rozhodnutí Dukly Jihlava. Pokud by tato varianta přišla na pořad dne, nebráníme se jednání,“ potvrdil marketingový manažer Hanáků Simon Vejtasa.

Hanácká alternativa dost možná bude jedinou vhodnou variantou. Nejbližší stadiony s parametry vhodnými pro extraligová utkání se nacházejí v Brně, Pardubicích, Hradci Králové či Českých Budějovicích. Zatímco na prvních třech místech se mohou ještě protáhnout boje o Masarykův pohár, na jihu Čech už se chystají na start ženského mistrovství světa.

Ve hře by mohla být i domluva Jihlavy s Táborem, ale na dalším (vhodném) stadionu s dobrou dojezdovou vzdáleností by nejspíš došlo ke kolizi termínů. V době baráže totiž Jihočeši budou pravděpodobně hrát o postup do Maxa ligy.