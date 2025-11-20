Předplatné

Nejlepší česká skokanka na lyžích (28). Neplánované těhotenství a olympiáda jde stranou

Nejlepší česká skokanka na lyžích Karolína Indráčková je těhotná a přerušuje kariéru. V tiskové zprávě to uvedl lyžařský svaz. Kvůli očekávanému květnovému porodu přijde Indráčková o únorové zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo.

Osmadvacetiletá Indráčková bude své mladší sestře Anežce a dalším českým reprezentantkám držet ve Světovém poháru palce na dálku. Těhotenství neplánovala. „Ale stalo se. Bylo to překvapení, ale krásné. Sportovní cíle směřovaly k olympiádě, ale teď je všechno jinak. V hlavě jsem už nějakou dobu nosila, že bych rodinu brzy chtěla,“ svěřila se na webu Dukly.

V letní Grand Prix se Indráčkové dařilo, pohybovala se kolem nejlepší desítky. Vedle změn v tréninku jí prospěly i úpravy pravidel. „Zúžily se kombinézy, což nám pomohlo. My jsme je měly úzké vždycky. Jiné, silnější reprezentace, těžily ze širších. Teď se to srovnalo. A kontroly jsou mnohem přísnější, rozhodují milimetry. Každý závod bude spravedlivější,“ uvedla.

Na startu zimního Světového poháru, který začne v pátek v Lillehammeru, bude chybět. V kontaktu s týmem a hlavně se svou sestrou zůstává. „Jsme si hodně blízké, všechno spolu řešíme. Má jiného trenéra, spolupráci si chválí. Teď přijde to pravé porovnání,“ řekla Indráčková.

Chce vyrazit i na olympiádu. „V Pekingu jsem zažila covidové hry, teď se těším na atmosféru i roli fanouška. A snad přijde i nějaký hezký český výsledek,“ dodala.

