Nové angažmá pro kouče Střihavku? Na stole záchranná mise, tentokrát ve druhé lize
16 zápasů, 13 bodů, 15. příčka. Druholigová Vlašim, která v posledních sezonách bavila fotbalem a nenápadně pokukovala i po barážových příčkách, v probíhajícím ročníku narazila a koketuje se sestupem. Předposlední celek Chance Národní Ligy sice už jednou trenéra v průběhu sezony změnil, podle více zdrojů webu iSport je před dlouhou zimní pauzou na stole druhý zásah. Laso měl dostat expardubický David Střihavka.
Vlašimská mašina, která pomáhala posílat do první ligy zajímavé trenéry, se zasekla. Po úspěšných érách Martina Hyského či Aleše Majera nevyšla sázka na mladého Jakuba Haranta (1 výhra, 1 remíza, 7 proher) a v září přebral mančaft zkušenější Bohuslav Pilný. Zlepšení přišlo. Vlašim zaznamenala ztráty, ale také například udržela šňůru čtyř zápasů bez prohry. Podzimní část završila obdivuhodnou kanonádou 7:2 proti Ústí nad Labem.
Přesto zůstali Středočeši viset na sestupové předposlední příčce. „Máme před sebou čtrnáct zápasů a jsem přesvědčený, že to zvládneme,“ uvedl Pilný, který má kontrakt do konce roku.
Ale protože jarní část začne až za tři měsíce, mezidobí dává šanci na další restart. A zákulisím se posledními dny začalo ozývat jméno Davida Střihavky. Dávalo by to logiku i z hlediska silného slova Slavie, která Vlašimi tvoří dlouholetého partnera na přestupovém trhu. Příchod kouče z pražských struktur by vztah, který odchodem Hyského a postupem béčka do druhé ligy lehce ovadl, posílil.
Bývalý trenér slávistické rezervy skončil před měsícem a půl v Pardubicích a sám také restart potřebuje. Ze svého necelého roku v první lize odešel zmuchlaný s pouhými 7 výhrami z 37 zápasů.
Pozornost ale vyvolal fakt, že jeho asistenti Milan Černý s Tomášem Jablonským po boku nového kouče Jana Trousila zůstali. Alespoň dočasně - oba se s Východočechy před více než týdnem z vlastní iniciativy rozloučili. „Kluci se rozhodli jít vlastní cestou,“ sdělil sportovní ředitel Vít Zavřel.
Vlašim nechce situaci komentovat
Není však jisté, zda se k hlavnímu trenérovi připojí, variantou může být i jiné angažmá. Se samotným Střihavkou jsou ale dle informací iSportu jednání pokročilá, zájem Vlašimi je vážný a i sám bývalý útočník si bere čas na rozmyšlenou. Od vyčerpávajícího angažmá v Pardubicích pauzíroval necelé dva měsíce, které využil i k zahraničním stážím.
Nyní má blízko k tomu, aby se opět pustil do záchranářské mise. Akorát o patro níž než před rokem. Ale pozor, nic není hotové. Je stále celkem realistická i možnost, že na lavičce zůstane kouč Pilný. Napoví příští dny a týdny.
Web iSport kontaktoval vlašimský klub, ten ale nechce trenérskou situaci komentovat.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup