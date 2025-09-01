Nároďák se schází k reparátu: Školáci z repre! Poznáte je?

Vysvědčení si v červnu pokazili pětkou z Chorvatska a v kvalifikaci fotbalového MS jsou Češi zralí na reparát, nebo propad do baráže. Dnes reprezentanti stejně jako školáci začínají srazem novou kapitolu. Snad bude líp!
Učitel I. H. zůstal, zato přišel nový šéf
Nastoupil nový šéf reprezentací Pavel Nedvěd, který s trenérem probíral každý krok. Igor Hnízdo, pardon, kouč Ivan Hašek, vzal do své třídy pár nových žáků. A nebál se pozvat i uličníky ala Chorý, jak zaznělo ve videoupoutávce na reprezentační akci, která využila souhry se startem školy.
Byla to proměněná šance, jak oprášit vzpomínky v podobě tabla reprezentantů z jejich nástupu do prvních tříd. Teď ještě aby šance dávali i Haškovi uličníci v akci – hlavně v pátek při kvalifikaci v Černé Hoře.
Mimochodem, poznáte borce ze školního tabla, kteří to dotáhli až do nároďáku?
Poznáte reprezentanta?
Patrik Schick
Poznáte reprezentanta?
Michal Sadílek
Poznáte reprezentanta?
Tomáš Souček
Poznáte reprezentanta?
Jindřich Staněk
Poznáte reprezentanta?
Pavel Šulc
Poznáte reprezentanta?
Václav Černý
Poznáte reprezentanta?
David Douděra
Poznáte reprezentanta?
Alex Král
Poznáte reprezentanta?
Lukáš Provod
Poznáte reprezentanta?
Vasil Kušej
Poznáte reprezentanta?
Tomáš Holeš