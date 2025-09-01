Nároďák se schází k reparátu: Školáci z repre! Poznáte je?

Autor: om
  Školáci z repre! Poznáte je?

    Vysvědčení si v červnu pokazili pětkou z Chorvatska a v kvalifikaci fotbalového MS jsou Češi zralí na reparát, nebo propad do baráže. Dnes reprezentanti stejně jako školáci začínají srazem novou kapitolu. Snad bude líp!

  • Učitel I. H. zůstal, zato přišel nový šéf

    Nastoupil nový šéf reprezentací Pavel Nedvěd, který s trenérem probíral každý krok. Igor Hnízdo, pardon, kouč Ivan Hašek, vzal do své třídy pár nových žáků. A nebál se pozvat i uličníky ala Chorý, jak zaznělo ve videoupoutávce na reprezentační akci, která využila souhry se startem školy.

    Byla to proměněná šance, jak oprášit vzpomínky v podobě tabla reprezentantů z jejich nástupu do prvních tříd. Teď ještě aby šance dávali i Haškovi uličníci v akci – hlavně v pátek při kvalifikaci v Černé Hoře.

    Mimochodem, poznáte borce ze školního tabla, kteří to dotáhli až do nároďáku? 

  • Poznáte reprezentanta?

    Poznáte reprezentanta?

  • Patrik Schick

    Patrik Schick

  • Poznáte reprezentanta?

    Poznáte reprezentanta?

  • Michal Sadílek

    Michal Sadílek

  • Poznáte reprezentanta?

    Poznáte reprezentanta?

  • Tomáš Souček

    Tomáš Souček

  • Poznáte reprezentanta?

    Poznáte reprezentanta?

  • Jindřich Staněk

    Jindřich Staněk

  • Poznáte reprezentanta?

    Poznáte reprezentanta?

  • Pavel Šulc

    Pavel Šulc

  • Poznáte reprezentanta?

    Poznáte reprezentanta?

  • Václav Černý

    Václav Černý

  • Poznáte reprezentanta?

    Poznáte reprezentanta?

  • David Douděra

    David Douděra

  • Poznáte reprezentanta?

    Poznáte reprezentanta?

  • Alex Král

    Alex Král

  • Poznáte reprezentanta?

    Poznáte reprezentanta?

  • Lukáš Provod

    Lukáš Provod

  • Poznáte reprezentanta?

    Poznáte reprezentanta?

  • Vasil Kušej

    Vasil Kušej

  • Poznáte reprezentanta?

    Poznáte reprezentanta?

  • Tomáš Holeš

    Tomáš Holeš

     

Témata:  fotbalblesksportČeská fotbalová reprezentacefotbalová reprezentaceTomáš SoučekIvan HašekMichal SadílekAlex KrálPatrik SchickVáclav ČernýPavel NedvědChorvatskoTomáš HolešLukáš Provod

