SESTŘIHY: Baník je poslední! Slavia ovládla derby, vyhrála i Sparta. Jablonec - Plzeň 3:3

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Bohemians 3:1. Vršovické derby s přehledem zvládli domácí, výhru řídil Provod • Zdroj: iSport.tv
Garang Kuol v souboji s Filipem Prebslem
Lukáš Haraslín proti Mladé Boleslavi proměnil pokutový kop
Radost hráčů Sparty po gólu Kairinena
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Fotbalová Chance Liga se opět přihlásila o slovo po reprezentační přestávce svým 16. kolem. Po něm stále vede tabulku Slavia, která si poradila ve vršovickém derby s Bohemians 3:1. O dva body za ní je po výhře nad Mladou Boleslaví 2:1 rival Sparta. Plzeň remizovala v Jablonci 3:3, Karviná porazila Hradec Králové 4:3. Na poslední místo spadl Baník, který podlehl Teplicím 0:1. Přeskočilo ho Slovácko výhrou 2:0 nad Zlínem. SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Slavia - Bohemians 3:1

Obhájci titulu ve vršovickém derby vedli po poločasu o dvě branky po trefě Tomáše Chorého a vlastním gólu Nelsona Okekeho. V 73. minutě zvýšil Lukáš Provod, prohru vzápětí zmírnil střídající Adam Kadlec.

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Bohemians 3:1. Vršovické derby s přehledem zvládli domácí, výhru řídil Provod • iSport.tv

Mladá Boleslav - Sparta 1:2

Sparta zvítězila v Mladé Boleslavi 2:1. Hosté rozhodli o výhře už v úvodním poločase, kdy nejprve skóroval z penalty Lukáš Haraslín, po jehož asistenci zvýšil Kaan Kairinen. Za domácí snížil po změně stran střídající Matyáš Vojta.

Video placeholder
SESTŘIH: Boleslav - Sparta 1:2. Letenští prolomili výsledkovou krizi, skórovali Haraslín a Kairinen • iSport.tv

Jablonec - Plzeň 3:3

Šestigólové přestřelce nebránil ani zasněžený trávník. Hosté šli rychle do dvoubrankového vedení po trefách Merchase Doskiho a Matěje Valenty. Severočeši poté otočili na 3:2, když se dvakrát prosadil Antonín Růsek a jednou Lamine Jawo. Vedení jim ale nevydrželo dlouho, protože brzy srovnal Cheick Souaré. Západočeši mohli v nastavení kopat penaltu, ale po konzultaci s videorozhodčím ji Jan Všetečka odvolal. Vikotria tak zůstává na šesté přičce, Jablonec je třetí se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí Slavii.

Video placeholder
SESTŘIH: Jablonec - Plzeň 3:3. Gólová smršť na sněhu! Odvolaná penalta na konci • iSport.tv

Karviná - Hradec Králové 4:3

Atraktivní sedmigólový duel v Karviné ovládli domácí, kteří porazili Hradec Králové 4:3. Hattrickem se blýskl Nigerijec Emmanuel Ayaosi. Za domácí kontroval dvěma góly bývalý reprezentant Vladimír Darida. Dále se trefili Mick van Buren a Samuel Šigut. Před zápasem bylo otázkou, zda se vůbec bude hrát, ale karvinští zvládli zasněžené hřiště odklidit.

Video placeholder
SESTŘIH: Karviná - Hradec 4:3. Přestřelka s lepším koncem pro domácí. Ayaosi vstřelil hattrick • iSport.tv

Pardubice - Liberec 0:4

Liberec vyhrál v Pardubicích vysoko 4:0. Cestu ke třetímu vítězství po sobě bez inkasované branky otevřeli Slovanu už v prvním poločase Nigerijec Afolabi Soliu a Slovák Patrik Dulay. Po změně stran Lukáš Mašek a Dominik Plechatý tři body zpečetili. Slovan dal v posledních třech kolech 13 branek.

Video placeholder
SESTŘIH: Pardubice - Liberec 0:4. Kanonáda Slovanu! V posledních třech zápasech dal 13 gólů • iSport.tv

Teplice - Baník Ostrava 1:0

Teplice udolaly Ostravu 1:0 a v nejvyšší soutěži vyhrály po čtyřech utkáních. Rozhodl o tom ve 13. minutě proměněnou penaltou Michal Bílek. Baník v lize popáté za sebou prohrál a neskóroval. Slezané nadále čekají na první bod v nejvyšší soutěži od příchodu trenéra Tomáše Galáska.

Video placeholder
SESTŘIH: Teplice - Baník 1:0. Ostrava stále čeká na první bod po příchodu Galáska • iSport.tv

Dukla Praha - Olomouc 2:2

Olomouc remizovala na stadionu Dukly 2:2. Sigma v nejvyšší soutěži poosmé za sebou neprohrála. Pražané zvítězili v jediném z posledních 11 kol. Skóre otevřel domácí Marcel Čermák z penalty, před přestávkou vyrovnal Ahmad Ghali. V 56. minutě dal svůj druhý gól v utkání Čermák, o dělbu bodů se postaral devátou brankou lídr střelecké tabulky soutěže Daniel Vašulín.

Video placeholder
SESTŘIH: Dukla - Olomouc 2:2. Sigma poosmé za sebou neprohrála, remízu zařídil Vašulín • iSport.tv

Slovácko - Zlín 2:0

Slovácko si poradilo se Zlínem 2:0 a opustilo poslední příčku. Na tu se propadl po pěti ligových porážkách v řadě Baník Ostrava. Domácí šli v Uherském Hradišti zásluhou Daniela Tetoura, který z úhlu propálil Stanislava Dostála. Druhou branku stihl před poločasem přidat Seung-Bin Kim, který utekl obráncům z poloviny hřiště a přehodil brankáře.

Video placeholder
SESTŘIH: Slovácko - Zlín 2:0. Kouč Skuhravý slaví první úspěch, Baník tak spadl na poslední místo • iSport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia16106032:1236
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1695223:1432
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1675431:2226
7Karviná1681728:2925
8Hr. Králové1665527:2423
9Zlín1665519:1823
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Slovácko162598:2111
16Baník1624108:2010
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

