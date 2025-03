Kudy vede cesta na MS? Chorvati nejsou neporazitelní, dvě šance pro Česko...

České naděje na postup výrazně stouply. Modrá hrozba s tváří Kyliana Mbappého se nakonec naší reprezentaci vyhne. Ivan Hašek a jeho tým dlouho netrpělivě čekali, kdo propadne do kvalifikační skupiny L a až penaltový rozstřel rozhodl o tom, že cesta českého týmu na světový šampionát povede přes Chorvatsko, které po dlouhém boji podlehlo favorizované Francii. Co to znamená pro naděje národního týmu?

Komplikovaný systém kvalifikace nechával české hráče dlouho v nejistotě. Skupinu o vysněný světový šampionát rozehráli, aniž by znali kompletní složení soupeřů. Teď už je ale všechno jasné a pro Čechy vše dopadlo přesně tak, jak doufali.

„Víc si přejeme asi Chorvaty, ale moc se tam vybírat nedá,“ vyslovil opatrně přání o přijatelnějším soupeři kapitán Tomáš Souček. „Když ale se podíváme na jejich výsledky z posledních mistrovství, tak je to asi jedno. Nakonec to bude stejně o nás,“ dodal lídr českého mužstva druhým dechem.

A jen těžko by se s ním dalo nesouhlasit. Přijatelnější cesta než přes super hvězdy Francie? Stoprocentně. Jednoduché to ale určitě nebude. Chorvatsko má extrémně zkušený tým a z posledních sedmi světových šampionátů chyběl přímořský stát jen na jediném mundialu. Z posledních dvou si pak dokonce Balkánci odvezli medaile.

Na úspěch budou určitě pomýšlet i tentokrát. Po prohře s Francií se celý tým okamžitě upnul na nový cíl. „Před zápasem se mluvilo o tom, že nezáleží na tom, jestli vyhrajeme nebo ne. Všichni jsme to ale chtěli zvládnout a vybojovat pro naši zemi trofej. Jediné pozitivum je, že máme jednodušší cestu v kvalifikaci na mistrovství světa,“ vyhlíží souboj s Českem záložník Kristijan Jakič.

Zkušený nebo přestárlý tým?

Největší přednost jadranského celku je neuvěřitelná souhra a zkušenost v srdci týmu. V posledních čtyřech zápasech vedle sebe ve středu zálohy nastoupila dvojice Luka Modrič (39) a Mateo Kovačič (30). Společně mají tito dva matadoři doma (mimo jiné) deset medailí pro vítěze Ligy mistrů, tedy o šest víc, než všichni Češi v historii dohromady.

„Modrič je náš nejdůležitější hráč a moje pravá ruka na trávníku. Je to skvělý vzor pro mladší hráče. Vede nás a všechno drží pohromadě,“ cení si svého kapitána trenér Zlatko Dalič. A nejen v záloze se kouč spoléhá na ostřílené třicátníky. Nejnebezpečnější ofenzivní zbraně mužstva jsou Ivan Perišič (36) a Andrej Kramarič (33). Vzadu mezi třemi tyčemi vše diriguje a jistí Dominik Livakovič (30).

Co někdo vidí jako plusy, se ale může velmi rychle stát také problémem chorvatského výběru. Tamní média upozorňovala, že vyřazení z Ligy národů proti Francii bylo z velké části způsobeno tím, že právě zkušeným hráčům příliš brzy docházely síly.

„Chorvatsko nemůže stavět svou budoucnost na veteránech hrajících zápasy nejvyšší úrovně každé tři nebo čtyři dny. Pokud to někomu nebylo jasné, je to jasné teď. Nepamatujeme si, že by nás někdo takhle přehrál, ani Španělsko při výhře 6:0. Luka Modrič a Ivan Perišič jsou stále starší, což se projevilo zvýšeným počtem chyb. Brance na 2:0 předcházela Modričova chyba. Pro kvalifikaci by týmu prospělo nějaké další hráčské osvěžení,“ upozornil web Sportske novosti.

„Nebylo tam tolik síly, energie a rychlosti,“ přiznal trenér Dalič. „Nemám co vyčítat sobě ani hráčům, dali jsme do odvety maximum a dostali se do penaltového rozstřelu, kde nám chyběl kousek štěstí navíc,“ dodal směrem k těsné prohře s Francií.

Dvě šance pro Čechy

I přes občasné výhrady k příliš starému týmu zůstávají medailisté z posledních dvou světových šampionátů jasným favoritem na vítězství kvalifikační skupiny. Jaké jsou predikce statistiků portálu Football Meets Data?