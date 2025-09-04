Bolestné záběry z US Open: Takhle reagovala Muchová na expřítele!
Tahle zpráva otřásla všemi tenisovými fanoušky! Tenistka Karolína Muchová (29) ve druhém kole US Open nečelila jen skvěle připravené soupeřce, ale také své minulosti. Na její zápas se totiž přišel podívat její bývalý přítel a hráčka naznačila, že ji pronásleduje... Z videozáběrů je zřejmé, že to pro Češku byly opravdu náročné momenty.
Inkriminovaný zápas české tenisové jedničky s Rumunkou Soranou Cirsteaovou viděla většina tuzemských fanoušků až v závěrečné fázi, když na něj stanice Eurosport »přepla« po jiném souboji. O emotivním momentu se tak dozvěděli až po tiskové konferenci, kde Karolína vysvětlila, proč se na kurtu rozplakala.
„Netýká se to tenisu, takže se o tom nerada bavím. Ale naproti mé lavičce si sednul můj expřítel, který se občas objevuje na místech, kde by neměl být a kde jsem já. Takže mě to trošku vystrašilo, ale řekla jsem mu, jestli může jít pryč. Nešel, ale potom odešel. Bylo pro mě těžký se soustředit v ten moment na tenis,“ vysvětlila později Muchová. Video, které se nyní objevilo na sociálních sítích, ukazuje, co se přesně se na kurtu seběhlo.
Při nerozhodném stavu 30:30 v jednom z gamů najednou začala Muchová ukazovat na tribunu a vypadalo to, že žádá odchod jednoho z diváků. V další hře už ji emoce přemohly naplno. Zastavila přípravu na podání a utírala si slzy potítkem. Už to vypadalo, že se k servisu odhodlá, ale i napodruhé byl pláč silnější a od základní lajny musela poodejít, aby příval emocí rozdýchala. „Jsi OK?“ ujišťovala se zkušená umpirová rozhodčí Alison Hughesová. Karolína zvládla jen pokývat hlavou, ale nakonec se dokázala do zápasu vrátit a po vyníkajícím výkonu zvítězit. Probojovala se až do čtvrtfinále, kde v noci na dnešek podlehla Japonce Ósakaové. Expartnera zatím WTA nenahlásila, pokud by tak učinila, mohl by mu být omezen přístup na turnaje.
Muchová si soukromí přísně střeží a o jejích předchozích vztazích se tak mnoho neví. Naposledy byla před dvěma lety spojována s nizozemským tenistou Royem Sarut de Walkem, v jehož doprovodu dorazila na jeden z turnajů Oktagonu. Přestože se k němu tehdy v hledišti tulila, nijak se k jejich vztahu nevyjádřila.
Pokud se vám video nezobrazuje, můžete se na něj podívat ZDE>>