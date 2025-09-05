Slávistický hokejista Weitz (†20): Zabila ho těžká nemoc
Takřka na den přesně před pěti lety se dozvěděl, že má leukémii. Slávistický hokejista Sebastian Weitz ji nejprve porazil, jenže později se mu nemoc vrátila. Tento týden svůj boj bohužel prohrál. Bylo mu teprve 20 let.
„S hlubokým zármutkem v našem sešívaném srdci oznamujeme, že nás v úterý navždy opustil Sebastian Weitz. Skvělý hokejista, obrovský bojovník i patron projektu O kapku lepší hokej – čest jeho památce,“ oznámil v pátek večer prvoligový klub z Edenu.
Sebastian v něm měl velké sny, vždyť odmala oblékal červenobílý trikot. Reprezentoval mládežnické české výběry a zahrál si na olympiádě dětí a mládeže.
Makal i přes chemoterapie. Jenže postupem času se mu hůř dýchalo, tělo víc a víc bolelo, těžce zápasil i s volantem u auta, až ho leukémie úplně přemohla. „Odpočívej v pokoji!“ sdílela Slavia myšlenky nejen hokejových fanoušků.