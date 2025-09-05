Slávistický hokejista Weitz (†20): Zabila ho těžká nemoc

Autor: vba
Mladý slávistický obránce Sebastian Weitz podlehl leukémii.
Se zákeřnou leukémií bojoval pět let.
Podporu od slávistické rodiny měl i v nemocnici.
Hokejisté Slavie nastoupili do utkání první ligy ve speciálních dresech na podporu odchovance Sebastiana Weitze
Hokejisté Slavie se aktivně zapojili do akce O Kapku lepší hokej. Patronem ročníku byl odchovanec Pražanů Sebastian Weitz, hráč bojující s leukémií
Hokejová Slavie podpořila v rámci akce O Kapku lepší hokej mladého odchovance Sebastiana Weitze (v roušce)
Obránce Slavie Sebastian Weitz bohužel těžké nemoci podlehl.
Poté, co Sebastian přišel o vlasy, si spoluhráči na znamení podpory oholili hlavy.
Tehdejší vzkaz od parťáků z Edenu.
Palce mu drželi také mladí hokejisté Vítkovic.
Všichni Weitzovi fandili.
Nadějný hokejista Sebastian Weitz podlehl leukémií.
Takřka na den přesně před pěti lety se dozvěděl, že má leukémii. Slávistický hokejista Sebastian Weitz ji nejprve porazil, jenže později se mu nemoc vrátila. Tento týden svůj boj bohužel prohrál. Bylo mu teprve 20 let.

„S hlubokým zármutkem v našem sešívaném srdci oznamujeme, že nás v úterý navždy opustil Sebastian Weitz. Skvělý hokejista, obrovský bojovník i patron projektu O kapku lepší hokej – čest jeho památce,“ oznámil v pátek večer prvoligový klub z Edenu.

Sebastian v něm měl velké sny, vždyť odmala oblékal červenobílý trikot. Reprezentoval mládežnické české výběry a zahrál si na olympiádě dětí a mládeže.

Makal i přes chemoterapie. Jenže postupem času se mu hůř dýchalo, tělo víc a víc bolelo, těžce zápasil i s volantem u auta, až ho leukémie úplně přemohla. „Odpočívej v pokoji!“ sdílela Slavia myšlenky nejen hokejových fanoušků.

