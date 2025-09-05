Česko – Skotsko 2:0. Vítězná premiéra Bílka, dvakrát opakovanou penaltu proměnil Eduardo
Česká jednadvacítka porazila na úvod kvalifikace o postup na mistrovství Evropy Skotsko 2:0. Úspěšné premiéře Michala Bílka dal kontury Ondřej Kričfaluši, který se trefil po centru Matěje Šína. Druhý gól chtěl záložník přidat z penalty, kterou mu však chytil střídající brankář Ruairidh Adams. Skot si však nepohlídal své postavení a na druhý pokus šel Matyáš Vojta. Tím bizarní situace pokračovala. Ani útočník Mladé Boleslavi neproměnil, jenže Adams znovu neudržel nohy na čáře. Ke třetímu pokutovému kopu si stoupl Yannick Eduardo, který skóroval, přestože brankář znovu vystihl směr a střelu málem chytil.
Češi se v úterý představí na Gibraltaru, ve skupině B narazí ještě na Portugalsko, Ázerbájdžán a Bulharsko. Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
Podrobnosti připravujeme.