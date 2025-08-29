Nedvěd chválil Bílka: Hrál bych stejně. A Hašek? Někdy to bylo turbulentní
Přišli do tiskového sálu, posadili se vedle sebe a představili společné dílo. Trenér Ivan Hašek má za sebou první nominaci národního týmu, která vznikla po konzultaci také s Pavlem Nedvědem, generálním manažerem reprezentací. Na finálním seznamu pro klíčové utkání kvalifikace mistrovství světa v Černé Hoře a přípravu se Saúdskou Arábií se objevili nováčci z Jablonce nebo Tomáš Chorý, aktuálně v ligovém trestu. „Je důležité sbírat v každém utkání body,“ zdůraznil kouč.
Na konci letošního června se v sídle fotbalové asociace udály změny, které výrazně zasáhly do fungování národního mužstva. To se odrazilo také na personálním obsazení nominační tiskové konference, která se konala v pátek krátce před polednem.
Po pravé ruce trenéra Ivana Haška scházel sportovní manažer Tomáš Hübschman a místo něj předstoupil před novináře Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací, který přebral zodpovědnost za výběry v dospělé kategorii, tedy áčko a jednadvacítku.
A tak někdejší vynikající záložník byl přítomný také u nominace Michala Bílka, nového trenéra „lvíčat“. „Spolupráce byla na každodenní bázi,“ popsal Nedvěd tvorbu hráčského seznamu. Což se týkalo obou případů.
Konkrétně o zkušenosti s Bílkem, někdejším koučem áčka nebo plzeňské Viktorie, řekl následující: „Trenér musí zhodnotit hráče, které má k dispozici a podle toho postavit systém, který mu bude fungovat. U Michala to bylo trošku jednodušší, protože postavil rozestavení, které jsem měl v hlavě, udělal bych to stejně. Líbí se mi, jak chce hrát a presovat.“
Zdá se, že u áčka to bylo odlišné. Byť pochopitelně nelze soudit, jestli problematické. „Chci poděkovat Ivanovi a celému realizačnímu týmu, který vidím vzadu v rohu, za super spolupráci. Někdy to bylo turbulentní, ale udělali jsme za dva měsíce kus práce, jejímž výsledkem je nominace, za kterou si stojíme,“ zdůraznil Nedvěd.
Ten už před dvěma měsíci hovořil v souvislosti s trenérem Haškem, že „oponentura mu pomůže, i když nebude vždycky příjemná.“ A na první společné schůzce spolu údajně s velkou nadsázkou téměř dvě a půl hodiny jen nesouhlasili.
Později se potkávali opakovaně, a to nejen v kancelářích fotbalové asociace na Strahově. Nedvěd s Haškem společně vyrazili i na zahraniční cestu za hráči, kteří se mohli, nebo nakonec objevili v aktuálním týmu.
„Jsme v každodenním kontaktu, řešíme spoustu věcí a bavíme se o tom, který hráč jak a kam zapadá, jaké je nejlepší složení nebo formace. Pavel se s tím seznamuje, ale máme rozdělenou práci a myslím, že je to takhle daleko lepší. Máme víc o člověka, který má zkušenosti,“ líčil Hašek. „A nemáme mezi sebou velké rozpory. Třeba i v realizáku jsou někdy odlišné názory, ale vždycky se shodneme na finální verzi,“ pokračoval.
Každý zápas je důležitý, i kvůli baráži
„Jsem rád, že máme na určité věci jiný názor,“ reagoval Nedvěd. „Rozebírali jsme s celým realizačním týmem úplně všechno – hráče v zahraničí i doma, co chceme hrát nebo v jakém rozestavení. Každý na to má svůj názor, ale co trenér postaví a co vyběhne na hřiště, je v souladu se všemi. On ví, že v tomto ohledu za ním stojíme,“ prohodil generální manažer reprezentací, který v úvodu tiskové konference poděkoval za spolupráci také předsedovi Davidu Trundovi a členům výkonného výboru Jaroslavu Tvrdíkovi, Adolfu Šádkovi či Zdeňku Grygerovi.
Přesto Hašek a ani Nedvěd nepřiblížili herní změny, které se mohou projevit na nejbližším srazu. Na něj dorazí také dva nováčci Michal Beran a Martin Cedidla z Jablonce, navrátilec Matěj Vydra či Tomáš Chorý, jenž kvůli disciplinárnímu trestu nastoupil do zápasu naposledy na začátku srpna.
Parta kolem kapitána Tomáše Součka má před sebou klíčový zápas v kvalifikaci mistrovství světa 2026, v níž zatím posbírala devět bodů ze čtyř zápasů. Ohromný humbuk však vzbudil debakl 1:5 na hřišti Chorvatska, což výrazně zkomplikovalo – nebo přesněji znemožnilo – souboj o přímý postup na velký turnaj hraný v Americe.
Mimochodem, červnový náraz byl jedním ze stěžejních témat prvních debat mezi Nedvědem a Haškem. „Budeme chtít vyhrávat a vyvarovat se porážce, která nás minule potkala. Chceme splnit cíl, kterým je postup na mistrovství světa. Je pro nás strašně důležité, abychom v každém zápase sbírali body, protože jsme na rozhraní sedmého až devátého místa. Je důležité, abychom šli do baráže z druhého koše,“ zdůraznil Hašek.
Protože kdyby ne, platí, že jeho pozice by mohla být v ohrožení. Zvlášť s příchodem nových mužů do výkonného výboru fotbalové asociace. „Tlak je součástí této práce a je naprosto normální. Náš cíl je postoupit a od toho nemůžeme utéct. Zápas s Černou Horou je klíčový,“ zakončil Hašek.
A jeho tým by ho měl zvládnout. Hraje se příští pátek v Podgorici.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|4
|3
|0
|1
|9:6
|9
|2
Chorvatsko
|2
|2
|0
|0
|12:1
|6
|3
Černá Hora
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|4
Faerské ostrovy
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|5
Gibraltar
|4
|0
|0
|4
|2:16
|0