Bojovník Oktagonu cvičí české vojáky i podle videí z Ukrajiny. Jako návrat do první světové!

Po úspěšné štaci v nejlepší polské lize KSW se Dominik Humburger vrhá do nejbouřlivějších vod Oktagonu, vyřazovacího turnaje Tipsport Gamechangeru. Profesionální voják se v sobotu na Oktagonu 70 střetne s někdejším šampionem Samuelem „Pirátem“ Krištofičem, který se naposledy blýsknul knockoutovou výhrou na Karlosem Vémolou.

„Pirát je určitě nejtěžší soupeř v kariéře. Má extrémní množství zkušeností z velkých zápasů, bojoval pětikolové duely o titul. Některé z nich prohrál, ale pořád v kleci vydržel pětadvacet minut s těma nejlepšíma. Je ostrej a komplexní,“ hodnotí devětadvacetiletý Humburger slovenského matadora.

Deficit zkušeností z top evropských klání, jimiž se pyšní Krištofič, český bijec dohání tréninkem v elitní sestavě, která se schází v pražském Monster Gymu. Připravuje se bok po boku s Machmudem Muradovem, Vémolou, Danielem Škvorem a Michalem Martínkem.

Humburger se při kariéře těší také podpory Armády České republiky. Do klece nastupuje v doprovodu kolegů v uniformách a službu má časově upravenou, aby se mohl naplno připravovat. „Bez toho by to nešlo. Ještě pár let zpátky jsem na tréninky vstával ve čtyři ráno a ve službě jsem musel být každou minutu jako ostatní,“ dodává.

Nemalou část tréninku přesto tráví v maskáčích jako vojenský instruktor. „Přenáším armádu do MMA a naopak. Zapojuji to do výcviku. Mám dost zkušeností z reálného boje ruka na ruku, a tak věřím, že mám vojákům co předat,“ vypráví Humburger.

„Už vím, jaké to chutná, když vás někdo bodne nožem. Snažím se do cvičení přenášet surovost a realitu, tedy fakt, že v kleci nebo ringu trvá boj pět minut, ale na ulici nebo na bojišti může být po všem po pěti sekundách,“ doplňuje vzpomínaje na práci „na dveřích“, kdy se rozhodl konflikt řešit sám, bez pomoci kolegů. „Myslel jsem si, že jsem neporazitelnej mistr světa nebo bůh ví co. Rychle jsem se ale poučil. Naštěstí mi čepel nezasáhla životně důležité orgány,“ líčí.

U práce vyhazovače a krvavých bitev v kleci Humburger nekončí. Bojové poznatky čerpá také z největšího válečného konfliktu současnosti. „Dostávám videa a materiály z ukrajinské fronty. Jde o boj v řádu metrů, nůž na nůž, chlap na chlapa. Vojákům v jednom kuse říkám, že se vracíme do první světové války. Dlouhé zákopy a ne jen v rovné lajně. Jsou tam různé zatáčky a zakřivení. Jednoduše tak narazíte na soupeře v bezprostřední vzdálenosti,“ vypráví a dodává: „Technika je super bonus, z těch videí je ale jasné, že hlavní je v takovém střetu agresivita.“

Tipsport Gamechangerem, přezdívaným „evropská liga mistrů MMA“, Humburgerovy ambice nekončí. Už rok je soustavně v hledáčku skautů z UFC, kteří jej chtějí nalákat do turnaje Contender Series, odkud si vedení americké organizace vybírá nové akvizice. Při souboji s Krištofičem je proto v sázce také sen o vstupu do nejlepší světové soutěže. I ten však nehraje v rozhodování českého bijce prim. „Kdyby došlo ke konfliktu, v němž by bylo zapojená Česká republika nebo NATO, kariéra MMA zápasníka půjde okamžitě stranou. Dodržím přísahu,“ hlásí.