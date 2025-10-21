LM ONLINE: Leverkusen bez Schicka proti PSG, Atlético hraje o jubilejní výhru

Předplatné

Leverkusen se bez zraněného Patrika Schicka představuje proti obhájci titulu PSG. Barcelona vítá ve svém stánku řecký Olympiacos, v pikantním souboji vyzývá Arsenal španělský Atlético Madrid, který touží po jubilejní sté výhře v Champions League. Dortmund chce získat body v Kodani. Všechny zápasy 3. ligové fáze sledujte ONLINE na iSportu.

LIVE
--Tipsport1.236.8113.6Detail
LIVE
--Tipsport3.073.262.54Detail
LIVE
--Tipsport1.594.26.1Detail
LIVE
--Tipsport4.483.881.83Detail
LIVE
--Tipsport5.024.21.69Detail
LIVE
--Tipsport1.64.385.62Detail
LIVE
--Tipsport3.073.612.36Detail
LIVE
--Tipsport4.793.881.78Detail
LIVE
--Tipsport4.754.181.73Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern22008:26
2Real22007:16
3Paris SG22006:16
4Inter Milán22005:06
5Arsenal22004:06
6Karabach22005:26
7Dortmund21108:54
8Manchester City21104:24
9Tottenham21103:24
10Atlético21017:43
11Newcastle21015:23
12Marseille21015:23
13Club Brugge21015:33
14Sporting21015:33
15Frankfurt21016:63
16Barcelona21013:33
17Liverpool21013:33
18Chelsea21012:33
19Neapol21012:33
20Saint Gilloise21013:53
21Galatasaray21012:53
22Atalanta21012:53
23Juventus20206:62
24Bodo/Glimt20204:42
25Leverkusen20203:32
26Villarreal20112:31
27Eindhoven20112:41
28FC Kodaň20112:41
29Olympiacos20110:21
30Monaco 20113:61
31Slavia20112:51
32Pafos20111:51
33Benfica20022:40
34Bilbao20021:60
35Ajax20020:60
36Kajrat20021:90
  • Osmifinále
  • Play-off

