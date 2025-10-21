LM ONLINE: Leverkusen bez Schicka proti PSG, Atlético hraje o jubilejní výhru
Leverkusen se bez zraněného Patrika Schicka představuje proti obhájci titulu PSG. Barcelona vítá ve svém stánku řecký Olympiacos, v pikantním souboji vyzývá Arsenal španělský Atlético Madrid, který touží po jubilejní sté výhře v Champions League. Dortmund chce získat body v Kodani. Všechny zápasy 3. ligové fáze sledujte ONLINE na iSportu.
Liga mistrů 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|2
Real
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|3
Paris SG
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|4
Inter Milán
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|5
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|6
Karabach
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|7
Dortmund
|2
|1
|1
|0
|8:5
|4
|8
Manchester City
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|9
Tottenham
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|10
Atlético
|2
|1
|0
|1
|7:4
|3
|11
Newcastle
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|12
Marseille
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|13
Club Brugge
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|14
Sporting
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|15
Frankfurt
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|16
Barcelona
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|17
Liverpool
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|18
Chelsea
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|19
Neapol
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|20
Saint Gilloise
|2
|1
|0
|1
|3:5
|3
|21
Galatasaray
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|22
Atalanta
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|23
Juventus
|2
|0
|2
|0
|6:6
|2
|24
Bodo/Glimt
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|25
Leverkusen
|2
|0
|2
|0
|3:3
|2
|26
Villarreal
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|27
Eindhoven
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|28
FC Kodaň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|29
Olympiacos
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1
|30
Monaco
|2
|0
|1
|1
|3:6
|1
|31
Slavia
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|32
Pafos
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1
|33
Benfica
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|34
Bilbao
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|35
Ajax
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
|36
Kajrat
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
- Osmifinále
- Play-off