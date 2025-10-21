Křest Jágrovy knihy: velká akce s VIP hosty. Gratulace od Crosbyho či Lendla
Sportovní kniha roku se dočkala svého slavnostního uvedení. Jaromír Jágr v úterý večer pokřtil svoji oficiální biografii JÁ68. Unikátní sportovní příběh, který legenda českého hokeje 13 let dávala dohromady společně s šéfredaktorem deníku Sport Lukášem Tomkem a uznávaným hokejovým novinářem Zdeňkem Jandou, byl s velkou parádou představen za účasti známých hostů v pražském nákupním centru Máj Národní. Byť byl exkluzivní večer pro veřejnost uzavřený, dění z celé akce jsme sledovali na iSportu.
Zprávy ze dne 21. října 2025
Křest knihy JÁ68 oficiálně končí. Jaromír Jágr všem poděkoval, že vážili cestu v úterý večer do Prahy. A dal znamení, aby DJ pokračoval v zábavě.
Jaromír Jágr pozval na křest i děti z dětských domovů, kterým daroval svoji knihu, aby je motivoval do dalších let.
Kniha JÁ68 byla oficiálně pokřtěna vodou. Možná poprvé v historii. „Bylo to rozhodnutí Jardy. Když jsem ji vzal do rukou, stala se svěcenou,“ přiznal patron Zbigniew Czendlik.
Kmotrem knihy se stal známý polský farář Zbigniew Czendlik, který působí v České republice. „Jardo, jsi frajer, že takhle veřejně mluvíš o víře. Něco takového v naší společnosti nemá obdoby. Děkuji Ti za takové přiznání k víře. Tu knížku si dám k posteli, vedle bible, která je lehčí. Kdyby mě někdo přepadl. Je jako cihla, s ní bych se ubránil,“ adresoval s úsměvem hokejové legendě.
Velkého poděkování, kytice i potlesku se dostalo Jágrově mamince Anně. Díky patřilo i sestře Jitce za nahlédnutí do soukromí života jejího bratra, které kniha JÁ68 také nabízí.
„Pochopili jsme, že nemá cenu tlačit na Jardu. Trvalo to sice 13 let, ale věřím, že to stálo za to. Dostali jsme se do témat, o kterých jsme ani nedoufali, že se k nim dostaneme,“ řekl novinář Zdeněk Janda.
Šéfredaktor deníku Sport Lukáš Tomek zavzpomínal, jak s Jaromírem Jágrem poprvé začali nahrávat příspěvky do knihy. „Nabírali jsme poprvé v New Yorku. Jarda tam hrál za Devils proti Rangers, nahrával na vítězný gól. Byl opět král Madison Square Garden. Byl pak obležený hroznem kamer od novinářů. Poslal nám lísteček se slovy: ´Kluci, dneska po zápase začínáme nabírat.´ Bylo po desátý, jedenáctý večer. Přijeli jsme kousek za New York na Jardův apartmán. Asi do půl šesté ráno jsme nabírali. Tehdy jsem z Jardy cítil, jak z něj jde energie všech lidí z Madison Square Garden. Začal vyprávět o tom, jak se dá zpomalit stárnutí těla. Bylo to fascinující pětihodinový povídání. Se Zdeňkem Jandou jsme pak jeli na hotel, v autě bylo absolutní ticho. A pak jsme si řekli: ´Co to sakra bylo?!´ V tu chvíli jsme věděli, že ta knížka bude něčím úplně jiným."
K sepsání knihy Jaromír Jágrovi jako překvapení gratulovali osobnosti NHL. Ve video přání českou legendu zdravili Sidney Crosby, bývalý spoluhráči Ron Francis, který zavzpomínal třeba na čokoládové sušenky od maminky Anny, Bryan Trottier či vrchní komisař soutěže Gary Bettman. Přidal se i David Pastrňák, jenž věří, že kniha bude díky Jágrově píli hodně inspirativní. Tomáš Hertl neskrýval, že JJ68 byl jeho velkým vzorem. Zdravil i legendární fotbalový gólman Petr Čech. Obdiv k pokračování kariéry vyjádřil i tenisový velikán Ivan Lendl.
Jaromír Jágr na pódiu (i v knize) vyzdvihoval víru a její důležitost ve vlastním životě. „Kniha má spojitost sportu a víry. Nechal jsem se pokřtít v 28 letech, což byla ta nejlepší věc, jakou jsem kdy udělal. Když jsi mladej, jsi schopnej stíhat ty nejlepší hráče. Jak jsi ale starší, musíš začít hledat něco jiného. Víra mi v tomhle hodně pomohla.“
Jaromír Jágr už na pódiu vzpomíná na chvíli, kdy s deníkem Sport začal řešit sepsání biografie. „Trvalo to 13 let. Nevěděl jsem, že to bylo tak dlouho. Rok 2012? Bylo to z toho důvodu, že mi můj otec předával Rytíře Kladno. Vracel jsem se do Ameriky a hledal tam sponzory. Jedním ze sponzorů byl iSport. Ptali se mě, co jim můžu nabídnout. Dohodli jsme se na napsání knížky. V Philadelphii už tedy otevírali dveře, že jdeme psát tu knížku.“
Oficiální křest knihy Jaromíra Jágra začíná úvodní řečí režiséra Petra Větrovského. Zmínil rok 2012, kdy se kniha JÁ68 začala vytvářet ve spolupráci s šéfredaktorem deníku Sport Lukášem Tomkem a hokejovým novinářem Zdeňkem Jandou.
„Na Jardovi jsem vyrůstal. Na jeho kazetách. Vzorem byl stoprocentně, ale já měl jako malej vzorů spoustu. On byl vlastně takový ten nejvyšší. Když člověk sní hodně, tak i tohle je jako dost. Nikdy jsem v té době ale nepřemýšlel, že bych se k němu dostal takhle blízko, hrál s ním v jednom týmu a nároďáku,“ řekl Roman Červenka o Jaromíru Jágrovi, se kterým v roce 2010 slavil titul mistrů světa. Za hodně důležitý společný okamžik označil rok strávený v Omsku. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
„S Jardou se znám už strašně dlouho, ještě když jsem hrál na Spartě. Dodneška vlastně nevím, jestli fandí Spartě, jestli je sparťan, ale myslím si, že není,“ smál se Tomáš Řepka při vzpomínce na začátek přátelství s Jaromírem Jágrem. Na knihu JÁ68 se strašně těší. Byť fotbalový rebel tvrdí, že o legendárním hokejistovi ví spoustu věcí, doufá, že se dozví ještě něco nového.
Řada zajímavých hostů nechybí na křtu knihy JÁ68. Do Máje Národní dorazil i slavný fotbalový rebel Tomáš Řepka či Jágrovi bývalí spoluhráči z reprezentace a mistři světa Roman Červenka a David Výborný.
Na slavnostní křest knihy JÁ68 už dorazil i Jaromír Jágr s přítelkyní Dominikou. Na exkluzivní akci hokejové legendy nechybí i nejbližší členové rodiny včetně maminky Anny. Dorazil i někdejší manažer druhého nejproduktivnějšího hráče v historii NHL Lubomír „Čužák“ Rys.
- 1
- 2