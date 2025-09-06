Peňáz o další výzvě: S Muradovem bojovat nechci. Jednali jsme o Polácích na Brno
Šéf Oktagonu Ondřej Novotný představil v podcastu MMA Letem Světem potenciální mega derby mezi Machmudem Muradovem a Matějem Peňázem. S nabídkou však oslovil pouze Uzbeka a burcoval fanoušky, aby nic netušícího českého bijce označovali a dožadovali se titulového šlágru. Peňáz ale o souboj s prozatímním šampionem nemá zájem, s organizací prý jednal o jiných bojovnících a jiném datu. „Předchozí debata skončila tím, že mi matchmaker sdělil, že se mi Novotný ozve, k čemuž za posledních čtrnáct dní nedošlo,“ postěžoval si bijec v rozhovoru pro deník Sport.
Účast v milionové pyramidě Tipsport Gamechanger mu zhatila akutní stafylokoková infekce. Když pak konečně Matěj Peňáz dostal od lékařů zelenou k návratu do tréninku, řekl si o start v Brně a začal dokonce úvodní jednání o soupeři. Nadšená výzva promotéra Ondřeje Novotného k souboji s Machmudem Muradovem v pražské O2 areně na konci roku ho proto zaskočila.
Váš trenér v odpovědi na prohlášení Ondřeje Novotného uvedl, že jste o zápasu s Muradovem dosud vůbec nejednali. Je to tak?
„Poté, co jsem si dal zdraví do pořádku a zjistil, že bude turnaj v Brně, jsem jednal právě o tom, že se představím tam. Jedenáct let jsem tam žil, mám tam nejvíc kamarádů i fanouškovskou základnu. Řešil jsem to s matchmakerem Oktagonu, ne s Ondrou Novotným. A silvestrovská O2 arena se vůbec neřešila. Mluvili jsme o Kamilu Oniszcukovi a Piotru Wawrzyniakovi. Pak jen jako mimochodem padla otázka, jestli nechci jít s Machem. Řekl jsem, že k tomu nevidím důvod. On je prozatímní šampion a já jsem v žebříčku až šestý. Velkou roli navíc hraje, že máme stejné sparingpartnery, kondičního trenéra a partnery. Dál jsme to už vůbec neřešili.“
Byl jste po vysílání MMA Letem Světem v kontaktu s vedením Oktagonu?
„Ne, nikdo se mi neozval. Předpokládám, že vysílání mělo být výzvou fanouškům, aby na mě teď tlačili na sociálních sítích, což právě probíhá.“
Štve vás, že fanoušci vás místy dost tvrdě hecují, abyste výzvu přijal?