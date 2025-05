MMA jako doplněk pro výcvik vojáků. Chceme nabírat profi bojovníky, říká plukovník Matouš

Nástup do klece s Hradní stráží, vrtulníky nad Oktagonem v Edenu a galavečer pro válečné veterány. Armáda České republiky se v posledních měsících stále zapojuje do dění na domácí MMA scéně. Pozornosti se jí mimo jiné dostává také díky úspěchům vojáků, kteří bojují v největších evropských organizacích. Kariérní průlom se na nedávné akci Oktagon 70 podařil Dominiku Humburgerovi. Na zápas se Samuelem Krištofičem ho do Karlových Varů přijel podpořit také plukovník Petr Matouš, který boj v kleci sám okusil na charitativním turnaji loni v květnu a doufá v další, pevnější spojení armády a světa MMA.

Jak se vám zamlouvá propojení MMA turnajů a armády?

„Mně se to líbí hodně. Ozbrojené složky, armáda a policie vykonávají bojové sporty taky, takže toto propojení považuji za naprosto logické a správné.“

Panuje na „štábu“ konsenzus, že jste rádi za MMA zápasníky v armádě?

„Konsenzus není, ale v posledních letech se to hodně láme, už díky podpoře, kterou armáda dala charitativními turnaji Fighters for Veterans. Ten večer byl v tomto směru zlomový. Když teď sledujeme i výsledky právě Dominika Humburgera, myslím, že posun ve vnímání MMA je opravdu znatelný. Těší se velké podpoře.“

Dominik vede cvičení vojáků v boji zblízka. Zažil jste jeho tréninky, případně jak moc se při nich projevují jeho schopnosti z MMA?

„Tréninků jsem s ním zažil spoustu. On byl totiž jedním z lidí, kteří mě připravovali na zápas s Davidem Dvořákem. Co se cvičení vojáků týče, (bojový systém) musado, které používá česká armáda, je trochu jiný styl boje, než ten sportovní v kleci či ringu. Nicméně Dominik ukazuje, jak se MMA prolíná s musadem a přináší nové prvky, které výcvik vojáků zlepšují.“

V přípravě na lekce Humburger čerpá ze záběrů zákopových střetů, k nimž dennodenně dochází na ukrajinské frontě. Vyprávěl o scénách jako z první světové války. Je proto MMA sparing ještě hodnotnější součástí cvičení?

„Rozhodně. Nejde jen o technickou a bojovou připravenost, ale taky o tu psychologickou. Když víte, že máte člověka na metr od sebe, je to něco hodně jiného oproti tomu, když na sebe střílíte na vzdálenost 100 metrů nebo půl kilometru. Úplně jiný příběh. Proto nám trénink boje z blízka pomáhá v psychologické přípravě. Prožijete si strach boje muže proti muži.“

Může být tedy trénink MMA v budoucnu zařazen do systému cvičení české armády?

„Na to vám teď nedokážu odpovědět. Myslím si, že je MMA rozhodně vhodný doplněk k tomu, co už cvičíme. Musado totiž hodně pracuje i s tím, co máme na sobě, což MMA z naprosto pochopitelných důvodů nemá. Je to hlavně sport.“

Zápasníci jako marketing pro armádu

Vnímáte MMA jako vhodný doplněk i na základě toho, že jste si sám zažil přípravu a zápas v kleci?

„Rozhodně! Nejen, že vám MMA přidává na fyzické kondici, ale také odbourává strach. Hlavní přínos asi vidím v klidu, který vám dává pocit, že umíte použít vlastní tělo v bojových situacích.“

V určité míře je Humburgerova dvojí kariéra taky marketing, ne? Snažíte se tak zpopularizovat armádu obzvlášť pro mladší ročníky?

„Obecně se jako armáda a Ministerstvo obrany musíme otevírat mladším ročníkům, takže jistě jde taky o formu marketingu směrem k náborům. V případě Dominika nebo Pepy Štummera (zápasník polské KSW), který slouží ve stejném útvaru, jde ale taky o srdíčko. Vidíme, že cestu vojáka a bojovníka berou vážně, dávají do ní srdce, což nás těší, a proto je chceme podporovat. Podpora sportu se však do velké míry odvíjí od benevolence jednotlivých velitelů. Dominikův start v kleci není o úlevách, které mu nadřízený dá. Má spoustu povinností a jako jednotlivec se musí snažit o to víc. Velitel mu dovolí přijít o půl hodiny později, protože jede z tréninku, ale neodpustí mu povinná zaměstnání.“

Nebojíte se, že Dominik odejde z armády, pokud se v MMA prosadí na nejvyšší úrovni?

„Moc bych mu přál, aby byl hvězdou Oktagonu a dalších organizací v budoucnu. Kdyby se rozhodl odejít z armády, myslím si, že by mu nikdo ve štěstí bránit nechtěl.“

Armáda byla v poslední době na MMA scéně dost vidět. Jak moc se to podepisuje na náborech?

„Nemáme konkrétní čísla o tom, jak s nábory hýbají jednotlivci. Máme jen obecné údaje o posunu v rámci let. Loni jsme začali ve velkém podporovat bojové sporty a určitý trend náborů se nastartoval. Bohužel nedokážeme říct, z jak velké části za to může právě propojení s MMA. Musíme se tedy obecně hodně otevřít a dělat v uvozovkách vše, aby bylo náborů více.“

Mimo jiné jste do aktivních záloh přilákali Davida Dvořáka. Máte ambici nabírat další profesionální bojovníky?

„Ano. Přímo je za tím myšlenka, že by tito bojovníci doplňovali výcvik boje zblízka formou MMA nebo kickboxingu. Formou, která je jiná, ale pro naše lidi velmi přínosná.“