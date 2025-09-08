Trump byl na finále US Open. Speciální výzva pro televize: Nevysílejte bučení!
Na ostře sledované finále tenisového US Open mezi Carlosem Alcarazem a Jannikem Sinnerem, které ovládl dvaadvacetiletý Španěl, dorazil také americký prezident Donald Trump. Nedostalo se mu však přivítání, které očekával. Když jej zabrala kamera během úvodní státní hymny, jak salutuje, stadionem Arthura Ashe, naplněného 22 tisíci diváky, se rozlehly rozporuplné reakce. Při druhém záběru na hlavu státu už se newyorské tribuny vyjádřily jasně – hlasitým bučením. Pořadatelé se pokusili zamezit poprasku. Dopředu požádali televizní společnosti, aby negativní reakce na Trumpa nevysílaly.
Vrchol posledního grandslamu sezony se vždy těší obrovské návštěvnosti. Fanoušci včetně celé řady celebrit naplní stadion Arthura Ashe ještě před nástupem finalistů na kurt. Carlos Alcaraz a Jannik Sinner však začali hrát před poloprázdnými tribunami.
Tisíce diváků totiž stále čekaly na kontroly při vstupu, které pořadatelé výrazně zpřísnili kvůli návštěvě prezidenta Donalda Trumpa. První míček tak padl až hodinu po původně plánovaném startu.
Přítomnost Trumpa ovlivnila slavnostní finálovou atmosféru hned několikrát. Poprvé se na velkoplošných obrazovkách objevil při americké hymně. To se diváci ještě drželi zpátky, místy se ozýval potlesk, jindy zas bučení.
Když na něj kamery zacílily podruhé po skončení prvního setu, tribunami, které pojaly dvaadvacet tisíc diváků, se rozléhalo hlasité bučení.
I na to se pořadatelé US Open připravili. Dopředu obeslali televizní společnosti s neobvyklou zprávou. „Žádáme všechny vysílací společnosti, aby se zdržely zachycování jakéhokoliv rušení nebo reakcí na přítomnost amerického prezidenta,“ stálo v mailu od Americké tenisové asociace.
Ne všichni to respektovali. Proti instrukcím se postavila komentátorka Sky Sports a bývalá tenistka Laura Robsonová. „Zrovna se na velké obrazovce objevil Donald Trump a diváci značně bučí,“ popsala situaci v aréně.