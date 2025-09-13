Jágrova televize po roce (ne)fungování: Nezájem

Co bude se slibným projektem, do kterého se Jaromír Jágr pustil?
Jaromír Jágr se svou milovanou partnerkou Dominikou.
Když hokejista Jaromír Jágr (53) pomyslným knofl íkem spustil novou televizi, nečekalo se, že ovládne měřiče sledovanosti jako Vladimír Železný (80) s TV Nova po jeho hlášce »Můžeme? Tak jedeme!«. Ale tohle je propadák!

Fanoušci hrdiny na bruslích z Kladna cítili v září 2024 na začátku minulé extraligové sezony podobné napětí jako diváci v roce 1994 při prvních pořadech Novy, které tehdy popřál hodně štěstí i »Džegr« z Pittsburghu. Jarda představil kanál 68 TV!

Největší lákadlo mělo být mluvené slovo pod názvem 68 minutes, kde útočník s ikonickým číslem uváděl po boku zpěvačky Jitky Boho (33) a manažera Petra Větrovského (40) rozhovory s (nejen) sportovními celebritami. Nesměl chybět pověstný Jágrův humor. „Negace máme dost, pojďme šířit motivační a úspěšné příběhy, které nám dávají naději,“ vyzval spolumajitel Rytířů.

200 Kč měsíčně

Rok se s rokem sešel, Jágr vynechal i druhý zápas nového ročníku extraligy na ledě Vítkovic (skončil po uzávěrce) a s jeho televizí to vypadá beznadějně! O »příběhy, které chytnou za srdce, rozbrečí i rozesmějí« za cirka 200 Kč měsíčně má zájem už jen 31 odběratelů. A jestli pořád platí, tak leda za houby s octem! Vždyť poslední příspěvek tu Jágrův tým zveřejnil před loňskými Vánocemi. Dočkáme se ještě někdy něčeho? Blesk zavolal »řediteli « Větrovskému, ale ten nereagoval.

