Jágrova televize po roce (ne)fungování: Nezájem
Když hokejista Jaromír Jágr (53) pomyslným knofl íkem spustil novou televizi, nečekalo se, že ovládne měřiče sledovanosti jako Vladimír Železný (80) s TV Nova po jeho hlášce »Můžeme? Tak jedeme!«. Ale tohle je propadák!
Fanoušci hrdiny na bruslích z Kladna cítili v září 2024 na začátku minulé extraligové sezony podobné napětí jako diváci v roce 1994 při prvních pořadech Novy, které tehdy popřál hodně štěstí i »Džegr« z Pittsburghu. Jarda představil kanál 68 TV!
Největší lákadlo mělo být mluvené slovo pod názvem 68 minutes, kde útočník s ikonickým číslem uváděl po boku zpěvačky Jitky Boho (33) a manažera Petra Větrovského (40) rozhovory s (nejen) sportovními celebritami. Nesměl chybět pověstný Jágrův humor. „Negace máme dost, pojďme šířit motivační a úspěšné příběhy, které nám dávají naději,“ vyzval spolumajitel Rytířů.
200 Kč měsíčně
Rok se s rokem sešel, Jágr vynechal i druhý zápas nového ročníku extraligy na ledě Vítkovic (skončil po uzávěrce) a s jeho televizí to vypadá beznadějně! O »příběhy, které chytnou za srdce, rozbrečí i rozesmějí« za cirka 200 Kč měsíčně má zájem už jen 31 odběratelů. A jestli pořád platí, tak leda za houby s octem! Vždyť poslední příspěvek tu Jágrův tým zveřejnil před loňskými Vánocemi. Dočkáme se ještě někdy něčeho? Blesk zavolal »řediteli « Větrovskému, ale ten nereagoval.