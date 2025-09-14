Haaland dvěma góly setnul United, Cityzens derby vyhráli 3:0. Stoprocentní Liverpool
Manchesterské derby ve 4. kole anglické fotbalové ligy ovládlo domácí City. Městské rivaly z United i díky dvěma trefám Erlinga Haalanda svěřenci trenéra Pepa Guardioly porazili 3:0. Úřadující mistr Liverpool díky penaltě v nastavení zvítězil na hřišti nováčka z Burnley 1:0 a udržel stoprocentní bilanci. V dresu Reds se zatím nedočkala debutu rekordní posila útočník Alexander Isak, na zápas nebyl vůbec nominován.
V Manchesteru v 18. minutě otevřel skóre Foden, jenž poprvé v sezoně hrál od začátku a do sítě městského rivala se trefil už posedmé. Po přestávce se ještě dvakrát prosadil kanonýr Haaland a v 50. domácím ligovém zápase za City vstřelil svůj 50. gól. Méně duelů na pokoření této mety potřeboval v historii Premier League pouze Alan Shearer (47). Povedený debut v dresu „Citizens“ si připsal brankář Donnarumma, jenž kromě premiérové výhry několika působivými zákroky uchránil také své čisté konto.
Trenér Guardiola si připsal jubilejní desátý triumf v manchesterském derby. Dosud v historii anglické nejvyšší soutěže pokořili tuto metu pouze trenéři „Rudých ďáblů“ Alex Ferguson a Matt Busby, kteří mají na kontě 20, respektive 15 výher. Manchester United se čtyřmi body po čtyřech kolech zažívá nejhorší start do sezony od ročníku 1992/93.
Liverpool měl problémy s houževnatou obranou domácích, jež se stala devizou trenéra Scotta Parkera, a za celé utkání se nedostal k vyložené brankové příležitosti. Týmu Burnley se situace zkomplikovala v závěru, kdy dostal červenou kartu záložník Ugochukwu. Přesto domácí sahali po překvapení, ale v úplné koncovce Frimpongův centr v pokutovém území trefil ruku střídajícího Mejbrího a kanonýr Salah v páté nastavené minutě proměnil pokutový kop.
Liverpool má v čele tabulky tříbodový náskok na trojici Arsenal, Tottenham a Bournemouth. Burnley si dosud připsalo jen jednu výhru nad Sunderlandem.
Souček viděl červenou, hořký debut Krejčího
Souček si za stavu 0:1 špatně zpracoval míč a ve snaze ho vybojovat zpět fauloval Palhinhu. Prosincový soupeř Slavie v Lize mistrů Tottenham pak v přesilovce přidal ještě dvě branky a v tabulce je druhý za Arsenalem. West Hamu patří 18. místo.
Souček dostal v Premier League druhou červenou kartu. Tu první mu však v únoru 2021 anglická Fotbalová asociace po odvolání West Hamu zpětně zrušila. Podle klubového webu dnes Souček v sobotu za West Ham jubilejní 250. utkání.
Bývalý kapitán Sparty Krejčí, který do Anglie zamířil po ročním působení ve španělské Gironě, nastoupil před stoperskou trojicí a už v sedmé minutě dostal za faul zezadu v souboji o míč žlutou kartu. Zápas v 29. minutě rozhodl hlavou německý talent Woltemade, kterého Newcastle získal ze Stuttgartu za více než dvě miliardy korun.
Newcastle - Wolves 1:0. Krejčího hořký debut v Premier League s prohrou
• Canal+ Sport
Góly letních posil vynesly Arsenalu výhru 3:0 nad Nottinghamem. Dvakrát skóroval španělský záložník Zubimendi, jednou se prosadil švédský útočník Gyökeres. Tomu před odkrytou branku přihrál Eze, jenž se do mateřského klubu vrátil na konci srpna.
Arsenal, který v Lize mistrů taktéž narazí na Slavii, vyhrál dva úvodní ligové zápasy, pak nestačil na liverpoolské šampiony. Proti Nottinghamu ho v 32. minutě poslal do vedení mistr Evropy Zubimendi, který se po rohu další letní posily Maduekeho opřel za vápnem do odvráceného míče a z voleje ho poslal do sítě. Dal první gól v dresu londýnského klubu, který díky skóre vede tabulku.
V první minutě druhé půle skóroval Gyökeres, jenž má po přestupu ze Sportingu Lisabon v Premier League na kontě už tři góly. Mohl dát i další, ale z úhlu nastřelil tyč, o třetí branku se tak hlavou postaral opět Zubimendi. Nottingham, který po odvolání trenéra Nuna Espírita Santa poprvé vedl Ange Postecoglou, měl největší šanci, když prudký centr odražený od Woodovy hrudi trefil břevno.
Do čela tabulky se mohla posunout Chelsea, ale s Brentfordem remizovala 2:2. Po půlhodině hry se po přeběhnutí poloviny hřiště prosadil domácí záložník Schade, za hosty vyrovnal Palmer a pět minut před koncem je prudkou střelou zpoza vápna poslal do vedení neobsazený Ekvádorec Caicedo. Jenže podobně pak obrana hostů zapomněla v nastavení na Carvalha, který zblízka snadno vyrovnal.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liverpool
|4
|4
|0
|0
|9:4
|12
|2
Arsenal
|4
|3
|0
|1
|9:1
|9
|3
Tottenham
|4
|3
|0
|1
|8:1
|9
|4
Bournemouth
|4
|3
|0
|1
|6:5
|9
|5
Chelsea
|4
|2
|2
|0
|9:3
|8
|6
Everton
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Sunderland
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|8
Manchester City
|4
|2
|0
|2
|8:4
|6
|9
Crystal Palace
|4
|1
|3
|0
|4:1
|6
|10
Newcastle
|4
|1
|2
|1
|3:3
|5
|11
Fulham
|4
|1
|2
|1
|3:4
|5
|12
Brentford
|4
|1
|1
|2
|5:7
|4
|13
Brighton
|4
|1
|1
|2
|4:6
|4
|14
Manchester Utd.
|4
|1
|1
|2
|4:7
|4
|15
Nottingham Forest
|4
|1
|1
|2
|4:8
|4
|16
Leeds
|4
|1
|1
|2
|1:6
|4
|17
Burnley
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|18
West Ham
|4
|1
|0
|3
|4:11
|3
|19
Aston Villa
|4
|0
|2
|2
|0:4
|2
|20
Wolves
|4
|0
|0
|4
|2:9
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup