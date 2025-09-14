Hradec - Sparta 2:1. Domácí šokovali v úvodu, Letenští přišli o první místo
Hradec Králové porazil Spartu 2:1 a oslavil tak 120leté výročí klubu vítězstvím. Všechny góly viděli fanoušci v Malšovické aréně v první desetiminutovce. Nejprve si míč srazil do vlastní sítě Emmanuel Uchenna a o dvě minuty později zvýšil Vladimír Darida. V 10. minutě snížil za Pražany Veljko Birmančevič, ale i přes několik příležitostí se jim nepodařilo vyrovnat. Sparta tak ztratila v Hradci po sedmi zápasech a ztrácí bod na vedoucí Slavii. Šlo také o první ligovou ztrátu Briana Priskeho po jeho návratu do Česka. Votroci druhou výhrou v sezoně poskočili na desátou příčku.
Naposledy v roce 2012 brali „votroci“ vítězství nad velkou Spartou. Dalšího triumfu se dočkali ve chvíli, kdy se to vlastně nečekalo. Sparta byla od začátku sezony v laufu, naopak černobílí zrovna nezářili.
Ale stalo se: pomohl skvělý začátek, výborné individuální výkony Tomáše Petráška či tahouna Vladimíra Daridy. A excelentní gólman Adam Zadražil.
„Řekl jsem mu, že ho konečně poznávám,“ usmál se domácí trenér David Horejš. „Skvěle jsme do toho vstoupili. Myslím, že za bojovnost a také kvalitu na balonu, kterou jsme měli, jsme si to zasloužili.“
„Takové utkání bychom měli vyhrát, ale Hradci dávám veškerý kredit,“ uznal hostující trenér Brian Priske.
Zásadním faktorem byly první minuty. Hradec slavil, pro výroční zápas navlékl poutavé dresy, a předvedl famózní vstup do duelu. V 7. minutě vedl 2:0, sparťané se museli sejít ve středu hřiště v kolečku, aby se probrali. Hradec je drtil, i když mu sami pomohli.
Branky padly po sice zajímavých akcích domácích, ale také po nedorazech hostů. U obou pak hrál hlavní roli Vladimír Darida.
Při první centroval z pravé strany, míč lehce tečoval exhradečák Jaroslav Zelený a jeho kolega z defenzivní trojice Emmanuel Uchenna ho usměrnil za vlastního gólmana Petera Vindahla. Byla to chyba pravého stopera, situace nebyla zase tak složitá, aby ji nigerijský zadák nezvládl.
Při druhé sparťané vystoupili příliš vysoko, Mick van Buren při balonu za obrannou formaci uhlídal nebezpečí ofsajdu a hostům utekl. Místo zakončení zvolil zpětnou přihrávku, kterou Darida proměnil v gól. Jde sice o klišé, ale byl to šok!
„Klukům jsem říkal, že je to od šesti na nás. Naše výkony mají stoupající tendenci. Jde o tom, aby nám vítězství pomohlo do další práce,“ podotkl Horejš. „Jsme velmi nespokojení, a to zejména se začátkem,“ přiznal kapitán Asger Sörensen.
Zběsilý úvod však ještě nebyl uzavřen - Pražané se bleskově vrátili do hry. Albion Rrahmani demonstroval, že není jen střelec. Prošel z levé strany, ve vápně přelstil Daridu a po jeho přihrávce snížil Veljko Birmančevič. Od té doby se rozjel boj nervů a také bitva sparťanských ofenzivních hráčů s domácím brankářem Zadražilem.
O strkanice nebyla nouze
Napětí bylo opravdu znát. O přestávce se sápal domácí sportovní ředitel Jiří Sabou na Vindahla. Na place pak střídající Angelo Preciado velmi tvrdě sundal Daniela Horáka, Hradečtí žádali červenou kartu, Ekvádorec viděl jen žlutou.
Došlo také k dalším strkanicím, kupříkladu mezi Sörensenem a Mickem van Burenem. Dán s Holanďanem však po posledním hvizdu prokázali pověst gentlemanů, již mají, rozpor probrali a objali se. Podobně si plácli po vzájemné srážce Petrášek s Lukášem Sadílkem.
Druhou „válku“ ovládl Zadražil, mág minulé sezony. Zastavil Jana Kuchtu, čarostřelce Rrahmaniho i Sadílka. Sbíral centry, obrana mu navíc pomáhala mnoha bloky. „Zvolili jsme taktiku dobrého středního bloku, Sparta se do nás těžko dostávala,“ liboval si Horejš.
Statistiky však jasně mluvily pro hosty. Sparta vyhrála na metriku xG 1,94:0,36, na střely celkově 20:6, na bránu 6:2. Přesto padla. „Vytvořili jsme si hodně šancí, ale bylo tam hodně zbrklých a ledabylých řešení, nedařilo se ani řešení přechodové fáze,“ kritizoval Priske.
Sparta proto poprvé prohrála, naopak Hradec nastřádal za poslední tři kola sedm bodů a posunul se na desátou figuru.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu