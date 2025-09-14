Předplatné

Kometa vynulovala Spartu, Kladno slaví první výhru. Litvínov a Hradec stále na nule

Brněnští hokejisté se radují z gólu do sítě Sparty
Brněnští hokejisté se radují z gólu do sítě SpartyZdroj: ČTK / Uhlíř Patrik
Daniel Gazda se sice raduje, jeho trefa ve třetí třetině utkání proti Mladé Boleslavi ale neplatila
Zklamaní hokejisté Liberce, kteří přišli o bodový zisk na ledě Třince až v samotném závěru
Pavel Gross ze Sparty měl konflikt s fanouškem
Libor Zábranský otevřel skóre domácího duelu Komety se Spartou
Mladý pardubický útočník Robin Kaplan skončil na ledě v krvi
Ani obránce Kristaps Zile, ani brankář Petr Kváča nedokázali zabránit třinecké brance
Hokejisté Komety se radují z gólu do sítě Sparty
Tipsport extraliga se pomalu rozjíždí, v neděli se odehrálo kompletní 3. kolo. Úřadující mistři z Komety zůstávají nadále stoprocentní, když na domácím ledě dokázali porazit Spartu 2:0. Pardubice dokázaly porazit Mladou Boleslav 4:1. První výhru v sezoně slaví Kladno, které zdolalo Mountfield HK (4:2). Stejným výsledkem uspěla Olomouc na ledě Karlových Varů a také Třinec na domácím ledě proti Liberci, Plzeň pak doma nestačila na Motor České Budějovice 1:4. Vedle Hradce zůstává po třech kolech bez bodového zisku také Litvínov, který v prohrál s Vítkovicemi 0:3.

Kometa - Sparta 2:0

Úřadující mistři jsou nadále stoprocentní. Po výhrách nad Litvínovem a v Mladé Boleslavi dokázala Kometa uspět také v repríze jarního semifinále proti Spartě. Vítězný gól zařídil Libor Zábranský, v oslabení se prosadil kapitán Jakub Flek a brankář Aleš Stezka zastavil všech 22 sparťanských střel na branku. Pražané ztratili první body v ročníku.

Pardubice - Mladá Boleslav 4:1

První třetina bez gólů, ve druhé šli dokonce hosté do vedení. Jenže to vydrželo pouhých 52 sekund, pak Dynamo začalo úřadovat. Utkání dovedlo k pohodlné výhře, Bruslaře doma přehrálo pošesté v řadě. Gólem a asistencí k úspěchu přispěl kapitán Lukáš Sedlák. Pardubice vyhrály i druhý domácí zápas v sezoně.

Kladno - Mountfield HK 4:2

Rytíři nastoupili opět bez Jaromíra Jágra, i tak slaví první výhru v sezoně. Naopak Hradec zůstává i po třetím utkání na nule. Dva góly Kladna vstřelil útočník Adam Bareš, pro něhož šlo zároveň o první extraligové branky.

Třinec - Liberec 4:2

Třinec zvládl i druhý domácí zápas v nové sezoně. Vyrovnaná bitva přinesla nejvíce událostí ve třetí třetině, kde se podařilo Ocelářům otočit zápas díky svátečním střelcům z obranných řad. Vítěznou branku si připsal Richard Nedomlel. Hostů nepomohly ani dva góly Radana Lence.

Litvínov - Vítkovice 0:3

Litvínov se propadl nejen do výsledkové, ale i střelecké krize. Severočeši nedali doma Vítkovicím ani gól, neskórovali už podruhé za sebou a po porážce 0:3 zůstávají stále bez bodu. V tabulce jsou poslední, zato soupeř je po třetím vítězství druhý za stoprocentní Kometou. K úspěchu přispěl první nulou sezony brankář Lukáš Klimeš.

Plzeň - Motor ČB 1:4

V pátku uspěl Motor za tři body v Hradci Králové, v nedělním kole si veze plný bodový zisk také z plzeňského ledu. Dvěma góly a jednou asistencí se pod triumf Budějovic podepsal slovenský útočník Róbert Lantoši, který se prosadil poprvé v novém působišti. Tři asistence zaznamenal Nick Olesen, Plzeň ztratila první body v sezoně.

Karlovy Vary - Olomouc 2:4

Olomouc slaví první výhru v sezoně, překvapivě uspěla na ledě Karlových Varů. Energie měla přitom zápas skvěle rozjetý, když se ve druhé třetině hned dvakrát prosadil teprve 16letý útočník Petr Tomek. Jenže přišel obrat, který režíroval zkušený obránce Jiří Ondrušek. Ten nasázel hattrick za třetí třetinu a zařídil Moře první body.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno330009:39
2Vítkovice3210011:48
3Pardubice3200113:66
4Třinec3200114:96
5Č. Budějovice3200110:76
6Plzeň320018:66
6Sparta320018:66
8Kladno310115:54
9K. Vary3100210:113
10Liberec310027:93
11M. Boleslav310024:83
12Olomouc310027:143
13Mountfield300036:150
14Litvínov300032:110
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

