Skvělý úvod MS. Staněk se prvním hodem dostal do finále: Nepo*ral jsem se z toho a válčil
Koulař Tomáš Staněk je hned na úvod mistrovství světa v Tokiu prvním českým atletem ve finále. Borec, který v létě dva měsíce léčil natržený prsní sval, hodil v kvalifikaci 20,67 metru a stačilo mu to na postup. Finále ho čeká už v sobotu ve 14:10 v přímém přenosu ČT sport.
Tomáš Staněk svůj finálový pokus trefil hned v první sérii, o čtyři centimetry zůstal za svým nejlepším výkonem letošní sezony. Dál už se nezlepšil a třetím vrhem přešlápnul. Ale stačilo to na postup z desátého místa.
„Jsem za to strašně rád. O kousíček nevyšel season best, tak třeba vyjde večer. Cítil jsem se dobře. Trefil jsem první hod a ten víceméně rozhodl,“ řekl Staněk České televizi a pro svazové stránky dodal: „Je to třešnička na dortu. Byl jsem relativně rád i za těch 20,67. Dobře jsem soutěž vykopl. Jak se říká slušně, nepo… jsem se z toho a válčil jsem.“
Staněk zopakoval finálovou účast z loňské olympiády v Paříži a dovršil skvělý comeback poté, co si v červnu na Zlaté tretře způsobil bolestivé svalové zranění. Ve finále světového šampionátu je už počtvrté v kariéře, zatím nejlíp byl na čtvrtém místě v Londýně 2017, kde mu scházelo pět centimetrů k medaili. V kvalifikaci se nebál riskovat.
„Nebál jsem se přešlapu. Věděl jsem, že manko je po dvou měsících veliké. Je to svět, takže musím jít do plných. Věděl jsem, že když pokus dodělám, přešlápnout bych neměl,“ líčil Staněk. „Třetí nevyšel, jeden ze tří. Jsem spokojený,“ hodnotil český koulař, kterého finále čeká hned v sobotu večer tokijského času.
„Okamžitě vypustit, aby ani mozek nežral energii, dát se do kupy na večer. Odbrzdit mašinu!“ plánoval Staněk.
Pochod bez síly na místě chodce Hlaváče
Do bojů o medaile se po zranění dostal i trojnásobný olympijský šampion Ryan Crouser (21,37). Kvalifikační limit 21,35 kromě něj splnili jen další Američan Adrian Pipperi z USA, který zapsal 21,47 metru, a vítězný Novozélanďan Tom Walsh (21,74). Naopak v kvalifikaci neuspěl další z amerických spolufavoritů Payton Otterdahl, jenž obsadil výkonem 19,78 až 22. místo. Do finále se nedostali ani silní Evropané Nick Ponzio a Zane Weir z Itálie nebo Srb Armin Sinančevič.
Prvním českým atletem na startu byl chodec Vít Hlaváč v závodě na 35 kilometrů, do cíle se dostal ve velkém vedru a vlhku jednatřicátý v čase 2:44:08.
„Jsem trochu zklamaný závěrem. Do dvacítky jsem se cítil suprově. Byl jsem i na slušné pozici na to v konci sbírat odpadlíky. Ale byl jsem jedním z nich,“ hodnotil Hlaváč. „Bylo strašné vedro, odešly mi nohy, odešly mi ruce. Začal to být pochod bez síly na místě. Nebylo tam dost studené vody, došly houbičky se studenou vodou. Vím, že spousta atletů dělala heat tréninky. Ale viděl jsem je pochodovat stejně jako já. Myslím, že se na to ani připravit nedá.“
Závod vyhrál Kanaďan Evan Dunfee (2:28:22) před Brazilcem Ciao Bonfim (2:28:55) a Japoncem Hayatou Katzukim (2:29:16).
V sobotním večerním programu čeká sprinterku Karolínu Maňasovou rozběh na 100 metrů, tyčkaři David Holý a Matěj Ščerba budou bojovat v kvalifikaci.
Češi na startu
Sobota
12:02 Karolína Maňasová (rozběh na 100 metrů)
12:05 David Holý, Matěj Ščerba (kvalifikace tyče)
14:10 Tomáš Staněk (finále koule)