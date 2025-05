Další krach Toronta. Co bude s jádrem týmu? Lídr v ohrožení: Probuďte se, ku***

Na obří kostce v monumentální aréně Air Canada Centre blikal stav 0:3. V polovině zápasu útočník Mitch Marner projížděl kolem vlastní střídačky se sundanou helmou a v panice křičel: „Probuďte se, ku***! Probuďte se!“

Důrazný apel okamžitě zaplavil sociální sítě, ale k obratu nepomohl. Zároveň jasně vypovídal o bezradné situaci, do níž Maple Leafs po roce opět zabředli.

Torontský trenér Craig Berube, který před pěti lety udělal z posledního St. Louis šampiona Stanley Cupu, ještě v marnivé snaze za stavu 1:5 odvolal brankáře. A pak se přidal na seznam těch, co nedokázali na papíře obávanou modrobílou mašinu přenést přes druhé kolo vyřazovací fáze. Mizérie trvá.

„Za mě je to o tom, co máte mezi ušima. O mentálním nastavení. Tihle kluci jsou schopní, ale musí to prokázat. A my jsme to neprokázali v zápase číslo pět ani číslo sedm,“ vyjmenoval kouč oba propadáky se stejným konečným výsledkem 1:6.

Jde o nejtěžší porážku, jakou kdy v NHL utrpěl domácí tým v sedmé partii. Toronto nevyhrává v hlavě. Nedokáže se srovnat s tlakem, který na něm leží. O mediální masáži a přístupu fanoušků povídal po postupu Brad Marchand z Floridy, jemuž zatím skvěle vychází letošní přesun z Bostonu k Panthers, v play off za dvanáct zápasů vyprodukoval tři góly a devět asistencí. Recept na Leafs zná dokonale, potopil je popáté v kariéře.

„Když vidíte tlak, kterému Toronto čelí, sledujete jeho fanoušky a způsob, jakým o týmu mluví… Musí se s tím neustále prát a to je hodně složité. Každý den, kdy vkročíte na led, musíte ten nápor cítit,“ uznal sedmatřicetiletý veterán nezáviděníhodnou pozici Matthewsovy party.

Rozpadne se dlouholeté jádro?

Americký kapitán zřejmě už po letní pauze nenajde v kabině stejné spoluhráče. Zmizet mohou velká esa. Očekává se hlavně Marnerův odchod, někdejší čtyřce draftu končí smlouva a nová je zatím v nedohlednu. Rodák z přilehlého Markhamu tak zřejmě opustí hnízdo.

„Teď na to nemyslím, jsem zlomený. Kdysi zariskovali, když si mě vybrali jako malého kluka z Toronta. Vždycky jim budu vděčný, že jsem mohl nosit dres Maple Leafs, žádný den v klubu nemáte garantovaný,“ řekl neurčitě o svých dalších krocích kanadský křídelník.

Nového chlebodárce by si mohl hledat i John Tavares. Se sedmi zápisy ve třinácti duelech úplně neoslnil, navíc se nejčastěji ocital v situacích, kdy Toronto inkasovalo. Jen v posledním střetnutí stál na ledě u tří obdržených branek.

Důležitost někdejšího kapitána navíc s postupujícím věkem klesá, před startem ročníku přišel na úkor Matthewse o „céčko“ na dresu. Dosud pobíral 11 milionů dolarů, kontrakt mu vypršel. Pokud se vedení Maple Leafs rozhodne neprodloužit spolupráci se dvěma výraznými jmény, ušetří hodně přes 20 milionů dolarů. A může nakoupit nové dravce.

Cíl totiž navzdory všem bolestivým emocím zůstane stejný. Vyhrát první Stanley Cup od roku 1967. Tehdy Československo poprvé a naposledy ovládlo mistrovství světa v házené, Boeing 737 uskutečnil premiérový let a vznikly dva státy, které dnes neexistují. Ano, je to opravdu dávno.

„Musíme přijmout odpovědnost. Nedokázali jsme postoupit ani hrát tak, abychom se dostali, kam jsme chtěli,“ odfrkl si Tavares.

TORONTO V PŘÍMÉM BOJI O POSTUP V PLAY OFF