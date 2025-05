Edmonton skolil Dallas a zahraje si finále Stanley Cupu. Po roce opět vyzve Floridu

Oilers položili základ úspěchu během prvních devíti minut, kdy se postupně prosadili Corey Perry, Mattias Janmark a Jeff Skinner. První dva góly vyhnaly z branky Jakea Oettingera, ani příchod Caseyho DeSmitha ale Stars nespasil. Domácí se dvakrát přiblížili na rozdíl jediného gólu, ale soupeř si pokaždé záhy vzal dvoubrankové vedení zpět.

Ve druhé třetině nejprve McDavid odpověděl už po dvou minutách na přesilovkový gól Roopea Hintze. Když po 38 sekundách třetí třetiny snížil na 3:4 svým druhým gólem v utkání Jason Robertson, znovu se zdálo, že by domácí ještě mohli se zápasem něco udělat. Místo toho ale po necelých třech minutách přišla studená sprcha. Evander Kane zpoza branky nahodil puk před DeSmitha a trefil brusli obránce Esy Lindella tak šikovně, že se od ní puk odrazil za brankovou čáru.

Edmonton už si zbytek zápasu pohlídali. Konečnou podobu výsledku stanovil 11 sekund před závěrečnou sirénou gólem do prázdné branky Kasperi Kapanen.

Edmonton čtvrtým vítězstvím za sebou dokonal obrat v sérii. Od úvodní porážky (3:6) už tým kouče Krise Knoblaucha ani v jednom utkání nepustil soupeře do vedení a po roce opět slaví postup do finále NHL. Vloni v něm rozhodl o triumfu Floridy až sedmý zápas. Nyní bude mít Edmonton další šanci vrátit nejprestižnější hokejovou trofej do Kanady, stalo by se tak po 32 letech. Naposledy uspěl v roce 1993 Montreal.

Finále Západní konference play off NHL - 5. zápas:

Dallas - Edmonton 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)

Branky: 12. a 41. J. Robertson, 33. Hintz - 3. Perry, 8. Janmark, 9. J. Skinner, 35. McDavid, 44. E. Kane, 60. K. Kapanen. Střely na branku: 17:23. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. McDavid (Edmonton), 2. J. Robertson (Dallas), 3. Draisaitl (Edmonton). Konečný stav série: 1:4.