Předplatné

Subbanův vítězný debut za Pardubice, Třinec prohrál v derby. Plzeň - Litvínov 7:2

Brankář Malcolm Subban v akci proti Karlovým Varům
Brankář Malcolm Subban v akci proti Karlovým VarůmZdroj: ČTK / Josef Vostárek
Ondřej Beránek jako první v extralize překonal Malcolma Subbana
Lukáš Strnad z Plzně střílí branku proti Litvínovu
Roman Červenka slaví branku do sítě Karlových Varů
Pardubická radost z první třetiny proti Karlovým Varům
Krzysztof Maciaś z Vítkovic se snaží překonat Marka Mazance z Třince.
Patrik Demel z Vítkovic brání Andreje Nestrašila z Třince.
Hokejisté Plzně si proti Litvínovu zastříleli
24
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Celkem tři předehrávané zápasy 24. kola nabídla hokejová Tipsport extraliga. Třinec prohrál v moravskoslezském derby s Vítkovicemi 2:3. I přes pátou porážku v řadě zůstavá v čele tabulky. Na druhé místo se posunuly Pardubice, za které poprvé nastoupil brankář Malcolm Subban. Východočeši porazili Karlovy Vary 4:1. Plzeň rozstřílela beznadějně poslední Litvínov 7:2.

Pardubice - Karlovy Vary 4:1

Malcolm Subban prožil vítěznou premiéru v brance Pardubic. Východočeši porazili Karlovy Vary 4:1 a posunuli se na druhé místo.

Plzeň - Litvínov 7:2

Plzeň zvítězila nad Litvínovem vysoko 7:2 a po dvou předchozích porážkách naplno bodovala. Po vyrovnané úvodní třetině o své výhře Západočeši rozhodli čtyřmi góly během druhé třetiny. Poslední Severočeši prohráli čtvrté z posledních pěti utkání. V domácím týmu se blýskl čtyřmi body za gól a tři asistence Christophe Lalancette, dvěma trefami přispěl Jan Schleiss a třemi prvními asistencemi jim zdatně sekundoval Igor Merežko.

Vítkovice - Třinec 3:2

Vítkovice porazily Třinec 3:2. Ocelářské derby rozhodl ve 45. minutě třetím gólem Patrik Zdráhal, hosté už jen snížili a museli překousnou pátou prohru v řadě. Ostravané tak nejtěsnějším rozdílem ovládli i druhé derby v sezoně.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
32Detail
LIVE
72Detail
LIVE
41Detail
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec231231770:5643
2Pardubice231222773:5242
3Mountfield221140764:4541
4Plzeň231123759:4740
5Sparta2511311073:6440
6Brno221113762:5938
7Vítkovice241032966:6438
8Liberec241104959:5837
9Č. Budějovice2310121067:6434
10Olomouc2410111252:6633
11K. Vary239121156:6531
12M. Boleslav238211247:5429
13Kladno237241057:6929
14Litvínov243211839:8114
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů