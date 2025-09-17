Hrůzný moment u sousedů: Mladou krasobruslařku (†23) zabil kamion
Svět krasobruslení se zahalil do černé. V Rakousku přišla za tragických okolností o život šampionka Julia Marie Gaiserová (†23), která nepřežila hrůzný střet.
Krasobruslařka Julia Marie Gaiserová pocházela z italského Brixenu a ve svém milovaném sportu reprezentovala svou rodnou zemi. Kvůli studiu na vysoké škole se ale přestěhovala do Salcburku, kde koncem minulého týdne její život bohužel také vyhasl.
Julia si vyrazila na projížďku na kole, při které ji na rušné křižovatce srazil kamion. Pokusy o resuscitaci byly podle webu The Sun marné a dívka na místě zemřela. Policisté momentálně vyšetřují okolnosti nehody, ale předběžně oznámili, že test na alkohol byl u řidiče kamionu negativní.
Ke smutné události se vyjádřil mimo jiné i starosta města Andreas Jungman. „Upřímnou soustrst rodině Gaiserových. Je to velká ztráta, zejména pro svět sportu,“ řekl.
Julia momentálně soutěžila za EisTeam Salzburg a v letech 2023, 2024 a 2025 pro něj získala tři národní tituly.„Svým talentem, disciplínou a charismatem zanechala na ledě nesmazatelné stopy. Mimo sport byla Julia zářivou osobností. Byla nejen vynikající sportovkyní, ale také vzorem pro nejmladší, kterým s nadšením a trpělivostí přibližovala krasobruslení v dětských kurzech,“ smutnil tým na svých sociálních sítích.
„Julia se narodila v Jižním Tyrolsku, ale svůj druhý domov našla v Salcburku, kde trénovala, studovala a žila. Byla slunečním paprskem v komunitě, kde její teplo a pozitivita sahaly daleko za mantinely zimního stadionu. V této těžké době jsou naše myšlenky s Juliinou rodinou, jejím partnerem, přáteli a všemi, kteří měli to štěstí ji poznat," stojí v oznámení o neštěstí, které tým doplnil několika momentkami zesnulé Julie.