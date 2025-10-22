Předplatné

Odvážná, presující Slavia: obětavý Vlček, dominantní Markovič. Vytlačí Staňka?

Druhý zápas na hřišti nabušeného italského týmu v Lize mistrů – ale oproti matnému představení na Interu předvedla tentokrát Slavia velmi dobrý výkon, korunovaný cenným bodem za remízu 0:0. „Gólman Jakub Markovič byl dominantní, moc se mi líbilo nasazení a obětavost Tomáše Vlčka,“ říká v Prvním dojmu redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Bartoloměj Černík.

  • Čím ho zaujal Tomáš Chorý a Vasil Kušej?
  • A odrazí se Slavia touhle cennou plichtou k lepším výkonům?

