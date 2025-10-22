Bořil ztrácel dech: Byl to fičák! Markovič je čaroděj, ale nadávám mu, že neumí nohama
Druhý bod naskočil Slavii v ligové fázi Ligy mistrů. V Bergamu remizovala 0:0, byť šance se systematicky rodily v obou šestnáctkách. Gól ale nepadl. Český mistr zakopal ostudu z Interu, kde po hanebném výkonu padl 0:3. „Konečně jsme do toho šlápli,“ chválil tým ostřílený Jan Bořil.
Bylo sotva minutu po zápase. Slávistický kapitán stál vedle reportéra kanálu Nova Sport 3, v propoceném dresu těžce oddechoval. „Oni hrají stylem jako my. Bylo to velice náročný, všichni hráli jeden na jednoho,“ ulevil si.
Pravdou je, že se ve velikém tempu valilo od první chvíle. Žádné vyčkávání. Hned se spustil rachot a vydržel až do poslední vteřiny. „Zase jsme viděli kvalitní tým, kvalitní zápas. Vyšel z toho parádní zážitek, šancí bylo hodně na obou stranách. Chyběly jen góly. Jsem hrdý na tým, že jsme vydolovali alespoň bod. Je cennější, než proti Bodö/Glimt,“ vyprávěl Bořil do televizních kamer.
V Lize mistrů se objevil znovu po šesti letech. Pro úvodní zápas s norským mistrem měl vystavenou neschopenku, na Interu ještě nebyl zcela fit, zápas sledoval jen z lavičky náhradníků. Do akce vyrazil až v Bergamu. Tradičně s kapitánskou páskou na paži. „A ve druhé minutě jsem začal ztrácet dech,“ smál se. „Byl to vážně fičák, ale postupně jsme se dostávali do tempa. Hřiště tady bylo strašně rychlé, hrálo se nahoru dolů. Musím smeknout před námi i před Atalantou.“
Bořil byl rád, že se neopakoval ošklivý zážitek z Milána starý tři neděle. Proti Interu vykázala Slavia jen tři střely na branku. V Bergamu jich nastřádala rovných deset za poločas, celkově šestnáct. Dost velký rozdíl!
„Je to tak. Byli jsme mnohem lepší. Na Interu to od nás bylo ustrašený, všichni to věděli. Pak jsme v lize dvakrát remizovali, navíc se Zlínem. Dnes jsme do toho konečně šlápli, byť máme jen bod, ale všichni jsme si to užili,“ vyprávěl.
Na závěr si pro jednoho spoluhráče nechal pochvalu. Není těžké uhádnout, komu směřovala. Jakubu Markovičovi, hrdinovi středeční noci. Čtyřiadvacetiletý gólman vychytal v nejtěžším zápase kariéry nulu, Slavii udržel při životě třemi báječnými zákroky v první půli.
„Byl fantastický. Já mu vždycky nadávám, že neumí moc nohama, ale na čáře je čaroděj. Je na ní strašně rychlý. Dnes se to potvrdilo. Klobouk dolů, jak to všechno zvládl. Jsem na něj hrdý,“ chválil kapitán Bořil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|3
|3
|0
|0
|13:3
|9
|2
Bayern
|3
|3
|0
|0
|12:2
|9
|3
Inter Milán
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|4
Arsenal
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|5
Real
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|6
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|12:7
|7
|7
Manchester City
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|8
Newcastle
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|9
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|9:4
|6
|10
Liverpool
|3
|2
|0
|1
|8:4
|6
|11
Sporting
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|12
Chelsea
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|13
Karabach
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|14
Galatasaray
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|15
Tottenham
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|16
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8:6
|4
|17
Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|18
Marseille
|3
|1
|0
|2
|6:4
|3
|19
Atlético
|3
|1
|0
|2
|7:8
|3
|20
Club Brugge
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|21
Bilbao
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|22
Frankfurt
|3
|1
|0
|2
|7:11
|3
|23
Neapol
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|24
Saint Gilloise
|3
|1
|0
|2
|3:9
|3
|25
Juventus
|3
|0
|2
|1
|6:7
|2
|26
Bodo/Glimt
|3
|0
|2
|1
|5:7
|2
|27
Monaco
|3
|0
|2
|1
|3:6
|2
|28
Slavia
|3
|0
|2
|1
|2:5
|2
|29
Pafos
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
|30
Leverkusen
|3
|0
|2
|1
|5:10
|2
|31
Villarreal
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|32
FC Kodaň
|3
|0
|1
|2
|4:8
|1
|33
Olympiacos
|3
|0
|1
|2
|1:8
|1
|34
Kajrat
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|35
Benfica
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36
Ajax
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0
- Osmifinále
- Play-off