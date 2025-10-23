Trpišovský o Markovičovi i krizových střídáních: Hráči šli za hranu. Dva body? Mrzí mě...
Smíchejte solidní aktivní výkon, výjimečné představení brankáře Jakuba Markoviče, trochu štěstí a je z toho další bodík v Lize mistrů. „Dva body bereme se vší pokorou, kvalita soutěže je obrovská,“ pravil po remíze 0:0 na Atalantě trenér Slavie Jindřich Trpišovský. Ještě více než výsledek ho ale těší, že tým ze sebe dokázal smýt hořkou pachuť z poslední návštěvy severní Itálie – výprasku 0:3 s Interem.
Pocity jsou oproti návštěvě San Sira asi diametrálně rozdílné, že?
„Výsledek je příznivější, ale hlavně výkon byl v jiné dimenzi než v prvním zápase. Jsem rád, že nám to běhalo, už na tréninku den předtím jsme cítili sílu. V Miláně jsme nebyli ve stavu, který jsme potřebovali. Teď jsme ze sebe vymáčkli maximum, byli jsme jedno velké srdce. Někteří hráči šli až za hranu, někteří hráli na netradičních postech, někteří hráli své premiérové zápasy v Lize mistrů… Čelili jsme brutální kvalitě, Atalanta umí neskutečně rychle chodit nahoru. Měli jsme i štěstí, které v Lize mistrů potřebujete.“
Jak jste pracovali s Jakubem Markovičem, který debutoval v Lize mistrů?
„Tak Markyho známe dobře, jsme spolu už od osmnácti let. Startu byl blízko i na Interu Milán, kdy měl Jindřich Staněk problémy se zády. Viděl jsem před zápasem, že je trochu nervózní, měl po návratu do šatny jiný rituál než normálně. Proti útočníkům, jako má Atalanta, potřebujete kvalitu i štěstí. To ukázal, včetně svých největších předností – rychlosti a reflexů. Jsem za něj hrozně šťastný.“
Jak zatím berete zisk dvou bodů?
„Čelili jsme velké kvalitě, dva výborné výkony, jeden velmi špatný a celkem dva body. A bereme je se vší pokorou. Mám pocit, že soutěž je ještě lepší, než byla dřív. Kvalita je obrovská, fotbal se zrychlil. Ale musíme být hladoví, takže bych byl radši, kdybychom měli nějaké vítězství. Stále mě mrzí Bodö/Glimt, kde jsme byli v závěru příliš zběsilí. To mělo být vítězství. Náš cíl je stále jasný – chceme vyhrát zápas a ideálně doma.“
Změnilo zranění Mbodjiho chystanou strategii střídání?
„Dva dny jsme tu nad tím leželi. Mbodji strávil začátek sezony ve druhé české lize a teď hraje takové zápasy, bylo jasné, že nevydrží celý zápas, zvlášť pokud soupeř dostřídá. Takže jsme měli několik projektů v hlavě. Ale odešel celkem brzy a za stavu 0:0, tak jsme vsadili na Oscara doleva. Větší rébus byl vpravo, Vlček hlásil křeče do obou nohou, tak jsme nakonec vsadili na Sanyanga, který má výbornou akceleraci. Byly to krizové varianty, těžká rozhodnutí, ale kluci to zvládli.“
A co druhý kraj – David Moses? Našli jste nového pravého beka?
„Těším se, až si otevřu jeho běžecká čísla, na něj se těším vždy. Jsem si jistý, že budou špičková. Měl to víc o defenzivních úkolech a budou zápasy, kdy bude potřeba více kreativity. Klobouk dolu před tím, jak to zvládl. On a Mbodji jsou chytří kluci a nepamatuji si, že by udělali nějakou větší chybu. Jestli to bude dlouhodobé řešení, uvidíme.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|3
|3
|0
|0
|13:3
|9
|2
Bayern
|3
|3
|0
|0
|12:2
|9
|3
Inter Milán
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|4
Arsenal
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|5
Real
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|6
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|12:7
|7
|7
Manchester City
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|8
Newcastle
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|9
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|9:4
|6
|10
Liverpool
|3
|2
|0
|1
|8:4
|6
|11
Sporting
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|12
Chelsea
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|13
Karabach
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|14
Galatasaray
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|15
Tottenham
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|16
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8:6
|4
|17
Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|18
Marseille
|3
|1
|0
|2
|6:4
|3
|19
Atlético
|3
|1
|0
|2
|7:8
|3
|20
Club Brugge
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|21
Bilbao
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|22
Frankfurt
|3
|1
|0
|2
|7:11
|3
|23
Neapol
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|24
Saint Gilloise
|3
|1
|0
|2
|3:9
|3
|25
Juventus
|3
|0
|2
|1
|6:7
|2
|26
Bodo/Glimt
|3
|0
|2
|1
|5:7
|2
|27
Monaco
|3
|0
|2
|1
|3:6
|2
|28
Slavia
|3
|0
|2
|1
|2:5
|2
|29
Pafos
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
|30
Leverkusen
|3
|0
|2
|1
|5:10
|2
|31
Villarreal
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|32
FC Kodaň
|3
|0
|1
|2
|4:8
|1
|33
Olympiacos
|3
|0
|1
|2
|1:8
|1
|34
Kajrat
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|35
Benfica
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36
Ajax
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0
- Osmifinále
- Play-off