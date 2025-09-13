Snový návrat do Oktagonu. Dvořák zasadil brutální KO! Sám inkasoval tvrdé koleno
„Hrobník“ si nemohl přát lepší entrée. Davidu Dvořákovi se při návratu do Oktagonu v Hannoveru podařilo sestřelit domácího borce Mohammeda Walida. Třiatřicetiletý Čech však nejprve musel rozdýchat otřesení po inkasovaném koleni, které mu rozseklo horní víčko levého oka a způsobilo masivní otok. „Promiňte, že jsem vás vystrašil,“ zdravil veterán UFC po výhře rodinu se smíchem.
Po trpkém období bez stálého angažmá po konci v zámoří a hejtu od domácích fanoušků se David Dvořák přeci jen dočkal vykoupení, a to v podobě senzačního KO. To ho posunulo nejen mezi aspiranty na bonus za nejlepší výkon sobotního turnaje Oktagon 75 v Hannoveru, ale taky k titulové šanci s kazašským šampionem Žalgasem Žumagulovem.
Čech utkání rozehrál výborným pohybem na nohou, náznaky a přesně trefenými jednotlivými údery. Pak si ale kurdský bijec žijící v Německu Mohammed Walid došel pro klinč, v němž Dvořáka trefil několika koleny. Tím posledním mu způsobil otevřenou ránu a otok na oku. „Hrobník“ pak působil otřeseně, stačil se však zmátořit v zápasnické výměně na pletivu.
„Hodně mě ranil i kolenem do žeber, to mi fakt nechutnalo. Nemohl jsem se moc hýbat a do toho mi přišlo koleno na oko,“ popisoval Dvořák krizovou chvíli. „Hlavou mi proběhlo: Do prdele, já můžu prohrát, vždyť já chci být šampion, musím s tím něco udělat, a povedlo se,“ vyhrkl s širokým úsměvem.
Těsně před koncem kola si pak načasoval pravý rozmáchnutý hák do chvíle, kdy se Walid odkryl při kopu. Kurd po ráně ihned upadl do mdlob.
„Chci být šampion. Je to můj sen. Pás sám o sobě pro mě neznamená vše, ale já se snažím pomoct spoustě lidem, chudým dětem. Když budu šampion, může to mít velký dopad,“ vysvětloval Dvořák říkaje si o titulovou šanci se Žumagulovem.