Fotbal spojil sexy DJku s guvernérem ČNB i miliardáři: Kráska a velká zvířata

Štěpničková seděla hned vedle guvernéra Michla.
Prezidentský salonek zaplnila slávistická generalita včetně majitele Pavla Tykače (61) a předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka ( 57).
Tohle umí snad jen kopaná na té nejvyšší úrovni: Tribuna stadionu Eden se proměnila v zámek, kde velká zvířata sportu, politiky a byznysu »uvěznila« také jednu královnu.

Onou kráskou v magickém fotbalovém příběhu byla v úterý večer při prvním zápase Slavie v Lize mistrů s norským Bodö/Glimt ( 2:2) Linda Štěpničková (49) alias světově proslulá DJ Ladida. „Byla jsem ve správný čas na správném místě,“ vyprávěla bývalá modelka o úspěšné hudební kariéře, při níž třeba v roce 1996 jako vůbec první z Česka vystoupila na technopárty Mayday v německém Dortmundu.

Taky teď ve Vršovicích se ocitla ve správný čas na správném místě – tvrdila muziku mezi VIP hosty. Dýdžejka, která má dvě dcery se snowboardistou Martinem Černíkem (49) a později zahořela láskou k ženě, měla flek hned vedle guvernéra ČNB Aleše Michla (47). Opodál seděli bafuňář Pavel Nedvěd (53) a jeho parťák z národního mužstva Vladimír Šmicer (52) či ikona Slavie Pavel Kuka (57).

Štěpničková seděla hned vedle guvernéra Michla.

Prezidentský salonek zaplnila slávistická generalita včetně majitele Pavla Tykače (61) a předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka ( 57). Nechyběl ani šéf FAČR David Trunda. Sešívané mezi evropskou smetánkou sledoval i miliardář Marek Dospiva nebo poslanec ODS Jan Skopeček. Pak zazvonil zvonec a… Jen ten šťastný konec v podobě vítězství domácích nepřišel!

Prezidentský salonek zaplnila slávistická generalita včetně majitele Pavla Tykače (61) a předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka ( 57).

