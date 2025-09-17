Slavia - Bodö/Glimt 2:2. Domácí zahazovali šance, Norové je v závěru potrestali
Sešívaná parta už kormidlovala do přístavu, na břehu se chystala bujará oslava v senegalských rytmech, jenže tvrdí chlapi zpoza polárního kruhu rozpoutali ledovou bouři. Bodö/Glimt se ze stavu 2:0 dostal v závěrečných dvanácti minutách na 2:2 a Slavia litovala řady neproměněných šancí. Darmo mluvit, co všechno spálila… Místo tříbodového vstupu bere český mistr jen bod, čímž si výrazně zkomplikoval šance na případný postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů.
Jindřich Trpišovský rád vymýšlí scénáře pro neobvyklé příběhy. Jeden takový si nechal na úvodní zápas Ligy mistrů. Na nejblyštivější podium klubového fotbalu vytáhl Youssouphu Mbodjiho. Byl to risk, který vyšel dokonale, ale s tuze hořkým finále. Jednadvacetiletý Senegalec zařídil Slavii gólem v prvním poločase výtečný vstup do utkání. Po pauze fauloval v pokutovém území, Jindřich Staněk ale vytáhl nejlepší zákrok večera. Pak Mbodji přidal druhý gól. Slavia mašírovala za triumfem, ale nakonec v závěru zkolabovala a dovolila Bodö/Glimt vyrovnat na konečných 2:2.
Kdo nezná základní fakta, ať si na chvíli sedne. V lednu přišel jako neznámý kluk ze Senegalu do druholigové Jihlavy, kde půl roku jen trénoval a zápasy sledoval vsedě. Hrát nemohl, klub měl pozastavené přestupy. V prázdninových měsících naskočil do šesti partií Vysočiny, následoval přesun do Edenu a čekání na šanci. Ta přišla ve středu, před natřískaným Edenem, navrch v Lize mistrů proti Bodö/Glimt. Mbodji se stoickým výrazem ve tváři postával v řadě spoluhráčů a poslouchal ikonickou hymnu soutěže.
A protože sport, natož fotbal, není růžová knihovna, po dvanácti minutách spáchal šílenou chybu, která mohla misky vah vychýlit hodně na stranu Norů, co se fotbalu věnují za polárním kruhem. Na linii vápna zle trefil míč, Evjen se dostal do tutovky a Staněk právě začal svůj fenomenální večer.
Po další herní situaci už Senegalec šťastně ukazoval prstem na Lukáše Provoda. Hvězda Slavie mu narýsovala geniální pas a on jako Trpišovského poslušný žák zavřel zadní tyč. V Edenu se tleskalo, zuřivě slavilo, skandovalo jméno novice v základní sestavě.
Jenže to nejlepší, a zároveň nejhorší, mělo teprve přijít. Tak pojďme na to. Čtyři minuty po startu druhé půle Mbodji nešikovně pomůže k zemi střídajícímu Bassimu. Sudí mlčí, ve videocentrále nastává zdlouhavý proces. Rezultát? Rumunský sudí Barbu běží k obrazovce, za pár desítek vteřin ukazuje na prostředek vápna: Penalta!
Proti Staňkovi se staví největší ofenzivní star soupeře – Kasper Hogh. Míří na pravou stranu, tam vrtne své mohutné tělo i gólman Slavie. Balon míří pryč. Zápas uhání ve zběsilém tempu dál. A Mbodji stíhá s ním.
V 74. minutě pak Afričan skáče do ráje. Doslova geniální Provod posílá další pozdrav na zadní tyč, Mbodji tam opět poctivě hlídkuje a z voleje neomylně věší. Pak střídá, stadion je na nohou, freneticky buší o sebe dlaněmi. Páni, tohle byl večer!
Za chvíli ale auditorium propadá v bláznivém večeru do bolavé deziluzi. Scény odehrávající se na ploše jsou vážně složitě vstřebatelné. Slavia zahazuje jednu šanci za druhou, Bodö/Glimt snižuje, pak dokonce vyrovnává. Snad v poslední vteřin Ivan Schranz pádí na gólmana hostů, míří jen do něj. Bíločervení padají k zemi. Zápas, co měli na beton vyhrát, jen zremizovali.