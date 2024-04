Djokovičova vláda dál slábne. Stále je bez titulu, Nor si na něj věřil

Téměř čtyři měsíce bez titulu vypadají v podání nejlepšího tenisty všech dob dramaticky. Fakt, že během nich nastoupil jen ke čtyřem akcím, ale napětí trochu mírní. Přesto vše stále víc nasvědčuje tomu, že se nadvláda srbského fenoména nad tenisovým světem hroutí.

Djokovič ztrácí auru neporazitelnosti a krev větří i jeho soupeři v šatně. Nor Casper Ruud ho premiérově zdolal až na šestý pokus. A vědomí, že světová jednička není v plné formě, s tím mělo hodně co do činění. „Novak je také jen člověk, i když se to někdy nezdá. Hodně mi v koncovce pomohlo, že jsem si vzpomněl, jak prohrál v Indian Wells s Lucou Nardim,“ připomněl Ruud senzační porážku Djokoviče se 123. tenistou světa.

„Tehdy ukázal, že je zranitelný a můžete ho čas od času porazit. Tohle vědomí mi na konci zápasu hodně pomohlo, díky tomu jsem si proti Novakovi věřil víc než kdy předtím. Letos nemá dokonalé výsledky a takhle to prostě v tenise funguje,“ rozprávěl Ruud, jenž nemusel proměnit mečbol. Djokovič mu ho pro sebe zcela necharakteristicky daroval vlastní dvojchybou, ač měl být v koncovce na vlně, když dokázal ve třetí sadě smazat brejk a vyrovnat na 4:4.

Od roku 2006, co vyhrál první turnaj ATP a přihlásil se jako obří nastupující talent, se jen třikrát stalo, aby neměl Djokovič touto dobou na kontě jediný titul.

V sezoně 2018 šlo o krizi, jíž vyvrcholily jeho vleklé problémy s loktem, které musel se sebezapřením řešit operací.

V roce 2022 byl coby neočkovaný proti covidu deportován z Australian Open a z globálního poprasku a zadržení v detenčním hotelu se dlouho vzpamatovával.

Jenže letos? Vše vypadá normálně, ale jeho zápasová bilance 11:4 a nevýrazné výkony vůbec normální nejsou. „Jsem zvyklý na svůj vysoký standard, zatím to není vůbec povedená sezona,“ uznal Srb. „Ale hrál jsem jen pár turnajů a tohle se prostě může stát. Začátek prostě není dobrý, mé výkony jsou nahoru dolů,“ pravil Djokovič, jehož čekají před obhajobou na grandslamovém Roland Garros ještě velké akce v Římě a Madridu.

Ruud nakonec přes největší skalp kariéry v Monte Carlu netriumfoval. Ve finále první antukové tisícovky sezony padl se Stefanosem Tsitsipasem 1:6, 4:6. Řek získal titul v krásném areálu u Středozemního moře potřetí v kariéře, čímž vyrovnal Björna Borga, Ilieho Nastase a Thomase Mustera. Jen Rafael Nadal s jedenácti tamními triumfy je v jiné lize.

Nejvíc titulů z Monte Carla