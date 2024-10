Na krev. Rivalita Alcaraz - Sinner tvoří bestie. Budou lepší než Fedal?

Každá tenisová dekáda měla titány, na jejichž vzájemné zápasy byly lístky nejdražší a definovaly svou éru. Osmdesátá léta fascinovala rivalitou Björn Borg – John McEnroe, devadesátky rozpalovala utkání mezi Andrem Agassim a Petem Samprasem. Nultá léta patřila Rogeru Federerovi s Rafaelem Nadalem, aby je později nahradila klání Mallorčana s Novakem Djokovičem, jichž bylo rovných 60! A vše nasvědčuje tomu, že dvacátá léta třetího tisíciletí se budou odvíjet ve znamení střetů Alcaraz – Sinner.

„Naše zápasy s Jannikem dělají tenisu hodně dobrou službu. Jsou vždy tak vyrovnané, intenzivní, plné zvratů a skvělých výměn. Myslím, že by k tenisu mohly přivést i lidi, kteří ho jinak nesledují,“ prohlásil Alcaraz, vítěz posledního pekingského klání 6:7 (6), 6:4, 7:6 (3). Nešlo o finále grandslamu či velkého turnaje Masters, hrálo se „jen“ o titul z pětistovky a ještě k tomu netradičně ve středu. Přesto ti dva předvedli divadlo, na které se bude vzpomínat.

Sinner otočil první sadu ze stavu 2:5 a tří setbolů. V té druhé měl Ital dva brejkboly na 5:3, ale čtrnáctiminutový game nedotáhl a prostřední dějství ztratil 4:6. Stejně jako rozhodující set v tiebreaku, ačkoliv v něm vedl s dvěma minibrejky už 3:0. Což mělo borci, který ovládl 18 z posledních 19 zkrácených her, stačit.

„Tuhle jeho statistiku jsem znal, ani tak jsem neztratil víru. Díky skvělým bodům jsem vyrovnal na 3:3 a řekl si: Musím chodit do úderů, a jestli mám prohrát, tak ať to je aspoň s odvahou,“ líčil po 3 hodiny a 21 minut dlouhé show Alcaraz, po níž navýšil vedení ze vzájemných utkání se Sinnerem na 6:4. „I tak to byl jeden ze tří nebo pěti nejlepších zápasů, jaké jsem kdy odehrál,“ konstatoval poražený. „Je tak silný a odolný, pro mě nejlepší hráč současnosti. Naprostá bestie,“ ulevil si vyčerpaný vítěz.

Šest z jejich deseti mačů se hrálo na maximální počet setů, ve zbytku byl k vidění alespoň tiebreak – tak titěrný je rozdíl mezi těmi dvěma nejlepšími tenisty současnosti. Každá skvělá rivalita potřebuje kontrast stylů. Španěl s Italem ho nabízejí. Alcaraz má v nohách turbo, libuje si ve stopbalech, téměř dokonale umí ale zcela všechno. Rodák z Murcie hraje víc srdcem, spoléhá na instinkt, kdežto rezervovaněji vystupující Sinner se opírá o skvělý servis, promyšlenější strategii a na svou výšku (188 cm) neskutečnou obratnost a pohyblivost. I proto jejich zápasy přinášejí takovou show a obyčejně překonávají už tak vysoká očekávání. Přijdete na dobrou večeři, ale dostanete luxusní michelinský chod.

Ital má na své straně všechny argumenty, aby byl zvolen hráčem roku na okruhu ATP. S velkým náskokem je světovou jedničkou, ovládl Australian Open a US Open, v sezoně posbíral celkem čtyři tituly a zápasovou bilanci 59:6. Rovnou polovinu porážek mu však připravil Alcaraz, vítěz všech tří letošních vzájemných mačů (Indian Wells, Roland Garros, Peking).

„Nutí mě, abych vždy dřel na sto procent a měl šanci ho v příštích zápasech porazit,“ vyznal se španělský uzel šlach a svalů, jemuž ryšavý Ital odpovídal ve stejném tónu. „Jeden druhého se pokoušíme dostat až na samý limit. Naše zápasy mi ukazují, na čem musím pracovat. I teď odhalil pár mých slabých míst,“ uznal Sinner po posledním mači v Číně. Nikterak hořce, nýbrž s vědomím, že s porážkou od tak kvalitního protivníka se prostě musíte smířit a poučit se.

Tak to chodilo i mezi Federerem a Nadalem, jejichž rivalitu by ti dva rádi napodobili. „Hodně lidí o nás dvou už tak mluví a nebudu lhát, krásně se to poslouchá,“ pravil Alcaraz, jenž soupeření Federera s Nadalem označil za krásné a vyčerpávající zároveň. „Naučil jsem se z něj, že i když už si myslíte, že jste na samém limitu výkonnosti a nemůžete se zlepšit, pořád to jde. Takhle se ti dva táhli léta, proto vydrželi na vrcholu tak dlouho.“

I osobním vztahem připomínají ti dva slavnou dvojku „Fedal“. Nejsou sice extra blízkými přáteli, jeden k druhému však chovají velký respekt a náklonnost. Vyměňují si komplimenty, před touto sezonu neměli problém absolvovat společný tréninkový blok. Nakonec i z Pekingu odletěli společně jedním soukromým letadlem na turnaj do Šanghaje. „Během turnajů se držíme spíš uvnitř svých týmů, ale klidně si spolu popovídáme i o věcech mimo tenis. Hlavně vzájemný respekt dělá náš vztah opravdu dobrým. Oba se snažíme být hlavně dobrými lidmi, až pak hráči,“ prohlásil Alcaraz, jenž se po prohraném olympijském finále protrápil výjezdem na americké betony (bilance 1:2), kde pro samé vyčerpání ztratil chuť do tenisu. Až po dlouhých rozpravách s týmem a startech na týmových akcích (Davis Cup, Laver Cup) opět ožil.

I Sinner toho má na stole víc než dost. Zveřejněný dopingový případ, zproštění viny od tenisových autorit a následná intervence WADA, která pro něj požaduje až dvouletý distanc, si musejí pohrávat s jeho psychikou.

Právě jeho možný trest visí nad rivalitou s Alcarazem potažmo celým mužským tenisem jak temný mrak. Kam ty dva budoucnost zavede, je ve hvězdách. Jisté však zůstává, že až se zase postaví proti sobě, budou se dít opět velké věci.

Srovnání Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner

21 (5. května 2003) věk 23 (16. srpna 2001) 183 cm/74 kg výška/váha 188 cm/76 kg 2. aktuálně na žebříčku 1. 1. nejvýš na žebříčku 1. 4 grandslamové tituly 2 16 turnajové tituly 16 48:9 letošní bilance zápasů na ATP 59:6 203:52 (79,6%) bilance zápasů na ATP 249:80 (75,7%) 35,9 mil. USD prize money 28,0 mil. USD 6 vzájemná bilance 4