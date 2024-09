Na Laver Cupu je exhibice sprostým slovem. Kolik za něj berou hráči?

Pokud jsou duchovní otcové Laver Cupu na něco hákliví, je to pojmenování jejich turnaje exhibicí. Roger Federer i jeho dlouholetý agent Tony Godsick si vysnili podnik podobný golfovému Ryder Cupu plný rivality a lítého boje mezi týmy Evropy a Světa. Ryder Cup má před svým tenisovým sourozencem náskok 90 let existence, během níž získal pověst naprosté sportovní klasiky. A tu si za peníze tak rychle nekoupíte, jak zjišťuje Laver Cup.

Ten stále nejvíc ze všeho připomíná sympatické setkání legend minulosti se současnými hvězdami. Na černém kurtu, jenž se stal poznávacím znamením soutěže, se o víkendu v Berlíně představovali Rod Laver, John McEnroe či Björn Borg vedle Carlose Alcaraze, Alexandra Zvereva a dalších. Týmy pózovaly před Braniborskou bránou či ve smokinzích při gala večeru. A samozřejmě Roger Federer byl všude, kam se podíváte. Zdálo se, že o takové obrázky jde víc než o samotný výsledek zápasu.

„Lidé chtějí tyhle věci vidět,“ má jasno Tony Godsick, jeden z organizátorů tohoto tenisového biografu, který exkluzivitou i provedením zastiňuje většinu tenisových akcí během sezony. Obrázky ze šatny, interview se spoluhráči během utkání, vzájemná interakce mužů, které přes rok vídáte pouze v rolích soupeřů. Někteří jsou upřímní, jiní se dokáží dobře přetvařovat. Ne zadarmo…

Laver Cup na prize money rozdělí 2,25 milionů dolarů. Z šestice tenistů vítězného týmu (obvykle Evropy, která vyhrála 5 ze 7 ročníků) inkasuje každý 250 000 dolarů, členové poražených barev polovinu. A je tu také startovné, na které organizátoři lákají především. Pro účastníky prý bývají připraveny šestimístné částky v dolarech. Za účast při prvním ročníku, který hostila pražská O2 Arena, inkasoval Rafael Nadal údajně 2 miliony dolarů. Letos někteří věřili, že do Berlína dorazí a možná ukončí kariéru podobně jako před dvěma lety v Londýně Federer. Mallorčan však zase tak velkou slabost pro tuto akci nemá a kvůli zranění se na poslední chvíli omluvil.

Federer jako tahák

Naopak síla Federerovy osobnosti je motorem soutěže i dva roky poté, co skončil. Prezentuje se na ní obuvní firma, kterou Švýcar zčásti vlastní. I jeho sponzoři jako výrobce raket, automobilů, slunečních brýlí a oděvní značka, s níž má stále smlouvu. „Vyprodáváme haly, každý hráč rád přiletí. Máme největší kapitány, nejlepší sponzory a hlásí se nám další. Možná je tenisových akcí hodně, ale tahle funguje,“ tvrdí Godsick.

Přes úvodní nevraživost už se akce pevně usadila v kalendáři. ATP ji od roku 2019 registruje pod svou hlavičkou, propaguje ji na svých stránkách, i když jí odčerpává tváře, které by mohly nastoupit na souběžně konaných turnajích. A nově prodloužila smlouvu s organizátory o dalších 5 let s tím, že výhledově by mohly být za Laver Cup i body do žebříčku.

Přes všechnu práci ale zůstává Laver Cup především exhibicí. Při startu projektu se hovořilo o tom, že účast v jednom ze dvou týmů si musíte zasloužit díky postavení na žebříčku. Tak to však nefunguje. Hráči se automaticky do soutěže nehrnou, záleží především na vztazích a jednání manažerů.

Například z šesti nejvýš umístěných hráčů zbytku světa chyběla v Berlíně polovina. Stejné to bylo s týmem Evropanů. Absentovali mimo jiné světová jednička Jannik Sinner i neuspěšnější hráč dějin Novak Djokovič. Ví se, že Srb není fanouškem Laver Cupu, jehož protagonistou byl pouze dvakrát ze sedmi ročníků. Přitom uprostřed minuléhé týdne přiletěl do Sofie odehrát charitativní zápas pořádaný Grigorem Dimitrovem.

Finační vábničce Djokovič naslouchat nemusí. Stejně tak Sinner. Na své si přijdou v říjnu v Saúdské Arábii, kde proběhne exhibice „Six Kings Slam”. Každý z jejích účastníků obdrží 1,5 milionu dolarů, vítěz turnaje pak dalších 6 milionů.

Laver Cup, jehož výlohou jsou hvězdné tváře, tak potřebuje utužovat vztahy na jiné frontě. Pro příští ročník, jenž proběhne v San Franciscu v ultramoderní hale basketbalových Golden State Warriors, usednou na lavičky noví kapitáni Andre Agassi (Svět) a Yannick Noah (Evropa). Federer je již ve výslužbě, Nadal bude do té doby zřejmě také a Djokovič je pravděpodobně nedosažitelný. Proto byl tak klíčový víkendový úspěch jednadvacetiletého Alcaraze, jenž dokonal obrat Evropy proti Světu na 13:11 a celkově osmi body během tří dnů překonal o jeden rekord soutěže, který držel z Prahy 2017 Federer.

Loni během tří dnů přišlo ve Vancouveru na Laver Cup 72 000 diváků, tento víkend v Berlíně měl být pro německé spolupořadatele z Uber Areny nejvýnosnější v téměř dvacetileté historii haly. Mezi návštěvníky se na pozvání objevily německé tenisové ikony Boris Becker, Michael Stich či Steffi Grafová.

Ještě před startem pak evropský kapitán Borg ostře odmítl slova o exhibičním nádechu akce. „Nenávidíme porážky od zbytku světa. Myslím, že je to vidět, pokud tenisu rozumíte,“ prohlásil ještě před tím, než jeho tým přerušil po dramatickém obratu dvouleté panování červeného výběru.

Exhibice, to je za kulisami Laver Cupu jednoduše sprosté slovo a všichni se snaží, aby ho slýchali co nejméně.