Oktagon 76: Restart srdcaře
Další díl galavečera zápasnické organizace Oktagon se blíží. A bojovník Gabal bude u toho!
Po prohře s Němcem Nafukou přemýšlel, jestli má smysl vůbec pokračovat na nejvyšší úrovni, pak ale restartoval kariéru. Bojovník Oktagonu Peter Gabal (26) si od té doby připsal čtyři vítězství, především to poslední stálo za to.
V Mnichově předvedl srdce bojovníka, když se po knockdownu v prvním kole dokázal vrátit do zápasu a ve druhém Jakobiho ukončil na technické KO. Teď Čecha v boji o průlom do TOP 10 čeká nevyzpytatelný Ir Frimpong.
Oktagon 76
Festhalle se znovu promění v arénu plnou adrenalinu i díky návratu domácí legendy Weichela. Turnaj začíná zítra od 18. hodin, živě ho vysílá ww.oktagon.tv a Premier Sport 3.
Už zítra!