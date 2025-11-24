Předplatné

Měl posílit Tottenham, teď ho Eze sestřelil. Expert: Nemyslel jsem si, že bude rozdílový

Video placeholder
SESTŘIH: Arsenal - Tottenham 4:1. Eze nasázel hattrick a zařídil výhru v derby • Zdroj: Canal+ Sport
Eberechi Eze nasázel Tottenhamu hattrick
Eberechi Eze nasázel Tottenhamu hattrick
Eberechi Eze nasázel Tottenhamu hattrick
Arsenal porazil Tottenham 4:1
Arsenal porazil Tottenham 4:1
Arsenal porazil Tottenham 4:1
11
Fotogalerie
Daniel Konečný
Anglie - Premier League
Začít diskusi (0)

Bitva o severní Londýn byla jednoznačnou záležitostí. Arsenal dostál roli favorita a ve 12. kole Tottenham roznesl 4:1. Hvězdou zápasu se stal Eberechi Eze. Střelec vůbec prvního hattricku severolondýnského derby v Premier League. „Přesně za tohle jsem se dnes modlil. Jsem vděčný bohu. Mám tu celou rodinu. O to je celý den výjimečnější,“ radoval se sedmadvacetiletý křídelník, jenž Tottenhamu už v létě zasadil tvrdou ránu.

Bralo se to za hotovou věc. Eberechi Eze se měl z Crystal Palace stěhovat do Tottenhamu. Kluby i hráč byli na všem domluveni. Jenže Arsenalu se zranil Kai Havertz a odhodlaní „Kanonýři“ dokázali reprezentanta Anglie na poslední chvíli rychle vyfouknout pro sebe.

„V tu chvíli jsem si nemyslel, že by to byl rozdílový hráč. Za to se musím nyní omluvit. Podcenil jsem jeho přínos. Vypadá jako někdo, kdo může dotáhnout Arsenal k titulu,“ nešetřil chválou na Ezeho adresu legendární obránce Liverpoolu a nynější televizní expert Jamie Carragher.

Ódy byly na místě. Eze je teprve čtvrtým hráčem, jenž v celé historii bitev Arsenalu s Tottenhamem nasázel hattrick. Prvním od prosince 1978.

„To jen podtrhuje, co se mu povedlo. Dokonce mohl dát čtyři, pět branek. Je to opravdu velký hráč, který dokáže doručit kouzelné momenty, jimiž rozhodí soupeře,“ cení si Ezeho trenér Arsenalu Mikel Arteta.

Španělovi udělal radost přínos celého mužstva. Vedoucí tým Premier League od počátku nenechával nikoho na pochybách, že bude brát tři body. Jasnou dominanci přetavil v úvodní gól Leandro Trossard. Následně začala Ezeho show.

Pohotový lob z dálky

Krátce před poločasem se prosmýkl mezi dvěma zadáky soupeře a z hranice penalty utěšenou ránou zdvojnásobil vedení. Z podobné pozice zvyšoval Eze pár vteřin po změně stran už na 3:0. Když Richarlison pohotově z velké dálky přehodil Davida Rayu a dal „Kohoutům“ alespoň malou naději na dobrý výsledek, skóroval Eze ze svého oblíbeného prostoru i potřetí.

„Všechny góly byly pěkné. Asi druhý byl nejlepší. Mně se líbil nejvíce, ale všechny jsou skvělé, protože jsem dlouho pracoval na tom, abych se do této pozice dostával a střílel z ní góly. Jsem rád, že jsem pomohl týmu. Slovy nedokážu popsat mé pocity,“ radoval se skromně hrdina utkání.

Arsenal je díky jeho výkonu už v šestibodovém trháku na čele Premier League a jde si za prvním titulem od roku 2004.

„Dominovali jsme po celý zápas. Vytvořili jsme si řadu velkých šancí a neustále jsme byli nebezpeční. Dělá mi radost, že kdokoliv nastoupí, odvede skvělou práci. Tento tým má kvalitu a sebedůvěru, že dokáže doručovat jeden dobrý výkon za druhým,“ těšil se Arteta z šířky kádru.

Ta bude nyní tvrdě otestována. Arsenal čeká ve středu v Lize mistrů Bayern Mnichov a v neděli se utká se svým nejbližším pronásledovatelem - Chelsea.

Trenér se omlouval fanouškům

„Máme opravdu dobré momentum, ale v Premier League je každý zápas náročný a je jich před námi ještě spousta. Musíme jít od zápasu k zápasu. Dnešek si užijeme, ale potom nás čekají dva výborní soupeři,“ byl si Arteta vědom náročného losu.

Zatímco Arsenal byl v euforii, Tottenham musel kousat další těžkou porážku s úhlavním rivalem. Již čtvrtou v řadě a šestou ze sedmi utkání od posledního triumfu „Kohoutů“ v derby s Arsenalem.

„Můžeme se jen omluvit fanouškům. Je to opravdu bolestivé. Předvedli jsme špatný výkon. Úplný opak toho, co jsme chtěli. V poločase jsme změnili systém, ale jednoduše jsme prohrávali příliš mnoho soubojů,“ hledal příčiny debaklu trenér Thomas Frank.

Mančaft dánského kouče vyjede ve středu na hřiště PSG. Následně odehraje tři ligové zápasy, pak přivítá Slavii. Budoucího soupeře českého mistra zatím ve velkých zápasech trápí nedostatek kreativity.

„Ano, to je opakující se téma. Musíme na tom pracovat. Celkově jsem zde čtyři měsíce, zatímco Arsenal je na své cestě již řadu let. Dnes to bylo jasně vidět, ale vím, že tento tým dokáže být konkurenceschopný,“ byl přesvědčený Frank.

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal1292124:629
2Chelsea1272323:1123
3Manchester City1271424:1022
4Aston Villa1263315:1121
5Crystal Palace1255216:920
6Brighton1254319:1619
7Sunderland1254314:1119
8Bournemouth1254319:2019
9Tottenham1253420:1418
10Manchester Utd.1153319:1818
11Liverpool1260618:2018
12Brentford1251618:1916
13Everton1143412:1315
14Newcastle1243513:1515
15Fulham1242613:1614
16Nottingham Forest1233613:2012
17West Ham1232715:2511
18Leeds1232711:2211
19Burnley1231814:2410
20Wolves1202107:272
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů