Měl posílit Tottenham, teď ho Eze sestřelil. Expert: Nemyslel jsem si, že bude rozdílový
Bitva o severní Londýn byla jednoznačnou záležitostí. Arsenal dostál roli favorita a ve 12. kole Tottenham roznesl 4:1. Hvězdou zápasu se stal Eberechi Eze. Střelec vůbec prvního hattricku severolondýnského derby v Premier League. „Přesně za tohle jsem se dnes modlil. Jsem vděčný bohu. Mám tu celou rodinu. O to je celý den výjimečnější,“ radoval se sedmadvacetiletý křídelník, jenž Tottenhamu už v létě zasadil tvrdou ránu.
Bralo se to za hotovou věc. Eberechi Eze se měl z Crystal Palace stěhovat do Tottenhamu. Kluby i hráč byli na všem domluveni. Jenže Arsenalu se zranil Kai Havertz a odhodlaní „Kanonýři“ dokázali reprezentanta Anglie na poslední chvíli rychle vyfouknout pro sebe.
„V tu chvíli jsem si nemyslel, že by to byl rozdílový hráč. Za to se musím nyní omluvit. Podcenil jsem jeho přínos. Vypadá jako někdo, kdo může dotáhnout Arsenal k titulu,“ nešetřil chválou na Ezeho adresu legendární obránce Liverpoolu a nynější televizní expert Jamie Carragher.
Ódy byly na místě. Eze je teprve čtvrtým hráčem, jenž v celé historii bitev Arsenalu s Tottenhamem nasázel hattrick. Prvním od prosince 1978.
„To jen podtrhuje, co se mu povedlo. Dokonce mohl dát čtyři, pět branek. Je to opravdu velký hráč, který dokáže doručit kouzelné momenty, jimiž rozhodí soupeře,“ cení si Ezeho trenér Arsenalu Mikel Arteta.
Španělovi udělal radost přínos celého mužstva. Vedoucí tým Premier League od počátku nenechával nikoho na pochybách, že bude brát tři body. Jasnou dominanci přetavil v úvodní gól Leandro Trossard. Následně začala Ezeho show.
Pohotový lob z dálky
Krátce před poločasem se prosmýkl mezi dvěma zadáky soupeře a z hranice penalty utěšenou ránou zdvojnásobil vedení. Z podobné pozice zvyšoval Eze pár vteřin po změně stran už na 3:0. Když Richarlison pohotově z velké dálky přehodil Davida Rayu a dal „Kohoutům“ alespoň malou naději na dobrý výsledek, skóroval Eze ze svého oblíbeného prostoru i potřetí.
„Všechny góly byly pěkné. Asi druhý byl nejlepší. Mně se líbil nejvíce, ale všechny jsou skvělé, protože jsem dlouho pracoval na tom, abych se do této pozice dostával a střílel z ní góly. Jsem rád, že jsem pomohl týmu. Slovy nedokážu popsat mé pocity,“ radoval se skromně hrdina utkání.
Arsenal je díky jeho výkonu už v šestibodovém trháku na čele Premier League a jde si za prvním titulem od roku 2004.
„Dominovali jsme po celý zápas. Vytvořili jsme si řadu velkých šancí a neustále jsme byli nebezpeční. Dělá mi radost, že kdokoliv nastoupí, odvede skvělou práci. Tento tým má kvalitu a sebedůvěru, že dokáže doručovat jeden dobrý výkon za druhým,“ těšil se Arteta z šířky kádru.
Ta bude nyní tvrdě otestována. Arsenal čeká ve středu v Lize mistrů Bayern Mnichov a v neděli se utká se svým nejbližším pronásledovatelem - Chelsea.
Trenér se omlouval fanouškům
„Máme opravdu dobré momentum, ale v Premier League je každý zápas náročný a je jich před námi ještě spousta. Musíme jít od zápasu k zápasu. Dnešek si užijeme, ale potom nás čekají dva výborní soupeři,“ byl si Arteta vědom náročného losu.
Zatímco Arsenal byl v euforii, Tottenham musel kousat další těžkou porážku s úhlavním rivalem. Již čtvrtou v řadě a šestou ze sedmi utkání od posledního triumfu „Kohoutů“ v derby s Arsenalem.
„Můžeme se jen omluvit fanouškům. Je to opravdu bolestivé. Předvedli jsme špatný výkon. Úplný opak toho, co jsme chtěli. V poločase jsme změnili systém, ale jednoduše jsme prohrávali příliš mnoho soubojů,“ hledal příčiny debaklu trenér Thomas Frank.
Mančaft dánského kouče vyjede ve středu na hřiště PSG. Následně odehraje tři ligové zápasy, pak přivítá Slavii. Budoucího soupeře českého mistra zatím ve velkých zápasech trápí nedostatek kreativity.
„Ano, to je opakující se téma. Musíme na tom pracovat. Celkově jsem zde čtyři měsíce, zatímco Arsenal je na své cestě již řadu let. Dnes to bylo jasně vidět, ale vím, že tento tým dokáže být konkurenceschopný,“ byl přesvědčený Frank.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|12
|9
|2
|1
|24:6
|29
|2
Chelsea
|12
|7
|2
|3
|23:11
|23
|3
Manchester City
|12
|7
|1
|4
|24:10
|22
|4
Aston Villa
|12
|6
|3
|3
|15:11
|21
|5
Crystal Palace
|12
|5
|5
|2
|16:9
|20
|6
Brighton
|12
|5
|4
|3
|19:16
|19
|7
Sunderland
|12
|5
|4
|3
|14:11
|19
|8
Bournemouth
|12
|5
|4
|3
|19:20
|19
|9
Tottenham
|12
|5
|3
|4
|20:14
|18
|10
Manchester Utd.
|11
|5
|3
|3
|19:18
|18
|11
Liverpool
|12
|6
|0
|6
|18:20
|18
|12
Brentford
|12
|5
|1
|6
|18:19
|16
|13
Everton
|11
|4
|3
|4
|12:13
|15
|14
Newcastle
|12
|4
|3
|5
|13:15
|15
|15
Fulham
|12
|4
|2
|6
|13:16
|14
|16
Nottingham Forest
|12
|3
|3
|6
|13:20
|12
|17
West Ham
|12
|3
|2
|7
|15:25
|11
|18
Leeds
|12
|3
|2
|7
|11:22
|11
|19
Burnley
|12
|3
|1
|8
|14:24
|10
|20
Wolves
|12
|0
|2
|10
|7:27
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup