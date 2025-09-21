Slávista Sadílek se zasnoubil: Terč vtípků

Autor: en
Michal Sadílek
Michal Sadílek se zasnoubil s Natálií.
Lukáš Sadílek se svým bratrem Michalem.
Lukášův bratr Michal Sadílek.

Se svatbami slávistů se roztrhl pytel! Brankář Staněk už má veselku za sebou, čerstvě zasnoubeného záložníka Michala Sadílka (26) čeká velký den s partnerkou Natálií už brzy.

„Před šesti lety jsem potkala lásku svého života. Od té doby se smějeme a budujeme vztah, který znamená domov. Teď tě budu nazývat mým navždy,“ napsala na Instagramu dojatá Natálie, velká milovnice architektury.

Romantiku čisící ze zamilovaných fotek v parku Grébovka narušil budoucím manželům Sadílkovým Michalův parťák z vršovického oddílu Lukáš Vorlický (23) žertíkem. „Já se znám s Mikeskou z úřadu, když to uděláme tak pro 40 lidí, nemuselo by to být ani tak drahý a klidně to může bejt už tuto sobotu, s Mikeskou se domluvím…“ gratuloval středopolař Slavie.

