Slávista Sadílek se zasnoubil: Terč vtípků
Se svatbami slávistů se roztrhl pytel! Brankář Staněk už má veselku za sebou, čerstvě zasnoubeného záložníka Michala Sadílka (26) čeká velký den s partnerkou Natálií už brzy.
„Před šesti lety jsem potkala lásku svého života. Od té doby se smějeme a budujeme vztah, který znamená domov. Teď tě budu nazývat mým navždy,“ napsala na Instagramu dojatá Natálie, velká milovnice architektury.
Romantiku čisící ze zamilovaných fotek v parku Grébovka narušil budoucím manželům Sadílkovým Michalův parťák z vršovického oddílu Lukáš Vorlický (23) žertíkem. „Já se znám s Mikeskou z úřadu, když to uděláme tak pro 40 lidí, nemuselo by to být ani tak drahý a klidně to může bejt už tuto sobotu, s Mikeskou se domluvím…“ gratuloval středopolař Slavie.