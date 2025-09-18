Ryzí talent jak z éry Wengerova Arsenalu: Vorlický doslova ožívá s míčem na noze
Dva sobotní góly do sítě Karviné snad udělaly definitivní tečku za potížemi, které dosud provázely dříve fantasticky rozjetou kariéru Lukáše Vorlického. „Za mě je skoro až neuvěřitelné, jak se dokázal vrátit po všech těch zdravotních trablech,“ smeká před velkým comebackem slávistického šikuly redaktor deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík v novém díle pořadu iSkaut. „Ladnost, obounohost, práce s míčem, nečekaná řešení – jako kdybyste ho hodili do zálohy Arsenalu v éře Rosického a Wengera, kdy tam zářili Flamini, Hleb a Fábregas,“ dodává jeho kolega Michal Kvasnica.
- V čem je největší síla Lukáše Vorlického?
- Proč se nedostal na soupisku Slavie pro Ligu mistrů?
- A jakou má v červenobílém týmu pozici?
Celý díl pořadu iSkaut najdete na liganaruby.cz nebo na iSportu v sekci Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|14
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|15
Teplice
|8
|1
|1
|6
|9:17
|4
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu