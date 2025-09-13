SESTŘIH: Slavia - Karviná 3:1. Obhájce se na LM naladil výhrou, tu vystřelil žolík Vorlický
Fotbalisté Slavie porazili doma v osmém kole první ligy Karvinou 3:1. Pražany poslal do vedení Mojmír Chytil, v nastavení úvodního dějství srovnal z přímého kopu Rok Štorman. Tři body vystřelil favoritovi po změně stran dvěma brankami střídající Lukáš Vorlický. Závěrečný gól utkání dal ve chvíli, kdy už hosté dohrávali bez vyloučeného Sahmkoua Camary.
Obhájce titulu v ligové sezoně jako jeden ze tří týmů stále drží neporazitelnost a poskočil do čela neúplné tabulky o bod před Spartu, která se v neděli představí v Hradci Králové. Červenobílí se vítězně naladili na středeční úvodní zápas hlavní fáze Ligy mistrů s norským Bodö/Glimt. Karvinští v nejvyšší soutěži nebodovali se Slavií popáté za sebou, prohráli potřetí z posledních čtyř kol a v tabulce jsou sedmí. Jejich kouči Martinu Hyskému nevyšel zápas proti bývalému klubu.
Diváci v téměř vyprodaném Edenu vytvořili před výkopem celostadionové choreo, pod nímž si všichni fanoušci navlékli pláštěnky, ve kterých strávili úvod zápasu. V základní sestavě úřadujících mistrů se představila i nedávná posila z Ostravy Prekop.
Už po dvou minutách jeho kolega z útoku Chytil vypálil z voleje do náruče gólmana Lapeše. Na opačné straně se Singhateh zbavil domácího kapitána Holeše a Zima zblokoval jeho ránu nad břevno.
Vršovičtí udeřili v devatenácté minutě po rychlém přečíslení. Fleišman ztratil míč, Hašiokův centr přizvedl Krčík a Chytil na zadní tyči snadno doklepl balon do branky. Šestadvacetiletý útočník skóroval ve druhém kole po sobě a proti Karviné se v ligové kariéře trefil pošesté, spolu s Mladou Boleslaví jde o jeho druhého nejoblíbenějšího soupeře. Lepší bilanci o jeden gól má už jen s Bohemians.
Tým trenéra Trpišovského šel za zvýšením náskoku, Lapeš ale vychytal Provoda i Prekopa a dorážku Chaloupka zastavil Labík. V 38. minutě stoper Chaloupek zakončil z vápna těsně vedle. Vyrovnat mohl Gning, jehož hlavičku gólman Staněk s obtížemi vytáhl.
Krátce po vypršení nastavení úvodního dějství už hosté nečekaně udeřili. Štorman napřáhl z přímého kopu ze zhruba 20 metrů a nechytatelnou ranou do horního rohu nedal Staňkovi šanci. Slovinský záložník se v ligové sezoně trefil už potřetí a potvrdil skvělou kopací techniku, z podobné standardní situace rozhodl i o červencové výhře v Hradci Králové.
Po změně stran mohli hosté otočit stav, Krčík ale na zadní tyči těsně nedosáhl na Singhatehovu střílenou přihrávku. V 63. minutě málem Chytil vrátil Slavii vedení, Lapeš však jeho hlavičce zabránil v cestě do sítě. Starosti mu poněkud nečekaně nadělala následná Provodova střela.
Stupňující tlak přetavili domácí v druhý gól. Na konci rychlé kombinace se balon dostal ke střídajícímu Vorlickému, který v 67. minutě střelou na zadní tyč překonal Lapeše. Zároveň se dočkal první ligové branky. Pojistku měl na noze Zafeiris, zamířil však do tyče a střídající Moses přestřelil.
V 86. minutě Camara zastavil před vápnem unikajícího Provoda a hlavní sudí Volek ho vyloučil. V závěru normální hrací doby překonal Vorlický nepříliš důraznou střelou k tyči Lapeše a připsal si druhý gól v utkání. Záložník Slavie však překvapivě nefiguruje na soupisce pro Ligu mistrů.
Vršovičtí potvrdili, že na Karvinou umějí. V lize s ní bodovali pošestnácté z dosavadních sedmnácti duelů. Doma v nejvyšší soutěži červenobílí prohráli jediné z posledních 58 utkání a zvítězili tam ve 24 z minulých 25 zápasů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|3
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|4
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|10
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|11
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|12
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|13
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu