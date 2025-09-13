Zdravý Vorlický - hráč do TOP 5 ligy. Choreo strhlo Eden, co tutovky a debut Prekopa?
Poločas jen 1:1, nakonec ale povinná výhra 3:1 nad Karvinou díky dvěma zásahům střídajícího Lukáše Vorlického. „Slavia před Ligou mistrů nemůže být spokojena s proměňováním šancí, ale Vorlický? Všichni víme, čím si prošel a přejeme mu to. Pokud by byl zdravý, je to bez debat hráč do TOP 5 ligy,“ říká v improvizovaném Prvním dojmu přímo z Edenu redaktor deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík.
- Jaký dojem na něj udělalo opět velkolepé choreo domácích fanoušků?
- Kdo ho zaujal v dresu Karviné?
- A co debut Erika Prekopa, který nastoupil vedle Mojmíra Chytila?
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|3
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|4
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|10
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|11
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|12
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|13
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu