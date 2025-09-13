Předplatné

Zdravý Vorlický - hráč do TOP 5 ligy. Choreo strhlo Eden, co tutovky a debut Prekopa?

Zdravý Vorlický – hráč do TOP 5 ligy. Choreo strhlo celý Eden, co tutovky a debut Prekopa?
Poločas jen 1:1, nakonec ale povinná výhra 3:1 nad Karvinou díky dvěma zásahům střídajícího Lukáše Vorlického. „Slavia před Ligou mistrů nemůže být spokojena s proměňováním šancí, ale Vorlický? Všichni víme, čím si prošel a přejeme mu to. Pokud by byl zdravý, je to bez debat hráč do TOP 5 ligy,“ říká v improvizovaném Prvním dojmu přímo z Edenu redaktor deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík.

  • Jaký dojem na něj udělalo opět velkolepé choreo domácích fanoušků?
  • Kdo ho zaujal v dresu Karviné?
  • A co debut Erika Prekopa, který nastoupil vedle Mojmíra Chytila?

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta761016:719
3Plzeň843116:715
4Jablonec74309:315
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Dukla81437:107
10Bohemians62134:87
11Ml. Boleslav721414:217
12Hr. Králové71338:116
13Slovácko71244:95
14Ostrava61144:74
15Teplice71068:163
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

