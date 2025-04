Bývalý ruský prezident blahopřál Ovečkinovi. Čekáme na sebevraždu šíleného Haška, dodal

Devětatřicetiletý Ovečkin skóroval v zápase proti New York Islanders a svou 895. trefou v základní části překonal lídra historických tabulek Wayna Gretzkého. Kromě sportovních úspěchů je Ovečkin známý jako přívrženec ruského prezidenta Vladimira Putina, který dal souhlas k vojenské agresi na Ukrajině.

Legendární brankář Dominik Hašek opakovaně kritizoval Ovečkina i NHL. Důvodem je útočníkův postoj k Putinovi a válce, kterou před třemi lety rozpoutal. NHL zavírá oči a dělá, že se nic neděje. Kvůli agresi na Ukrajině bylo Rusko vyloučeno z mezinárodních soutěží. V NHL ruští hokejisté můžou hrát normálně dál. O válce se nemluví ani nepíše, NHL je velebí.

Hašek takovou situaci kritizoval. „V příštích dnech ruský občan, který nikdy neodsoudil ruskou imperialistickou válku na Ukrajině, překoná rekord NHL v počtu vstřelených gólů. Protože tento člověk nikdy oficiálně neodsoudil ruskou válku a ruské zločiny, bude muset do konce života žít s vědomím, že kvůli jeho veřejnému vystoupení (trvá to už tři roky a 40 dní - od začátku ruské agresivní války) bylo ve válce zabito a zmrzačeno obrovské množství lidí včetně jeho ruských spoluobčanů,“ napsal na sociální síti X ještě předtím, než rekord padl.

„Do konce života bude muset žít s vědomím, že jeho veřejná vystoupení vedla k tomu, že ve válce zahynulo nebo bylo zraněno obrovské množství lidí. Včetně jeho krajanů, Zda ho to těší, je mu to lhostejné, nebo ho to mrzí, nevíme. Co však víme jistě, že NHL mu to nejen umožnila, ale dokonce ho v tom tři roky a 40 dní podporovala!“ dodal olympijský vítěz, dvojnásobný šampion ve Stanley Cupu, šestinásobný vítěz Vezina Trophy a dvou Hart Trophy.

Článek pokračuje pod infografikou.

Ovečkin už dřív založil Tým Putin, skupinu sportovců, kteří podporují ruského prezidenta. S Putinem se setkal a pózoval s ním na fotografiích. „Nikdy jsem neskrýval svůj postoj k našemu prezidentovi, vždy jsem ho otevřeně podporoval. Jsem si jistý, že je mezi námi mnoho těch, kteří podporují Vladimira Putina. Pojďme se tedy spojit a ukázat všem, jak silné a jednotné Rusko může být,“ řekl hokejista při jeho vzniku v roce 2017.

Na Ovečkinově instagramovém účtu stále visí profilová fotografie, na níž se hokejová hvězda usmívá vedle Putina. Veřejně se vyjádřil k válce v roce 2022. „Nezáleží, které země jsou ve válce, zda Rusko, Ukrajina nebo některé další. V tomto světě musíme žít v harmonii,“ komentoval tehdy a zopakoval, že Putin je jeho prezident.

Ovečkin prodává ligu jako málokterý jiný hráč. Jeho hon za rekordem dostal název GR8 a dostal svou zvláštní sekci na webových stránkách ligy i na webu ESPN. Fanoušci se mohli kochat góly fenomenálního střelce a odpočítávat, kolik jich ještě zbývá. Ruský útočník se vyhříval v záři reflektorů. Nejvíc o víkendu, kdy v utkáních proti Chicagu a Islanders rekord nejprve vyrovnal a pak překonal.

O Ovečkinově rekordu podrobně informovala rovněž ruská média. V souvislosti s ním se ozvala taky ostrá kritika Dominika Haška. V záplavě blahopřání má jeden z nejmocnějších představitelů Ruska potřebu zaútočit na hokejovou ikonu. Medveděv byl v letech 2008-2012 prezidentem své země. Od roku 2020 je místopředsedou Rady národní bezpečnosti Ruské federace.