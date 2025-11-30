Předplatné

NHL ONLINE: Gudas s Mrázkem proti Chicagu. Klapka hraje v Carolině, v akci i Faksa

Český kapitán Ducks Radko Gudas
Český kapitán Ducks Radko GudasZdroj: ČTK / AP / Lindsey Wasson
Adam Klapka v dresu Calgary
Radek Faksa je zpátky v Dallasu
Nedělní program zámořské NHL nabízí porci čtyř zápasů, ve kterých se představí i několik českých hokejistů. Do branky Anaheimu by se měl proti Chicagu postavit Petr Mrázek, na ledě bude úřadovat kapitán Ducks Radko Gudas. Adam Klapka se v dresu Calgary představí v Carolině. Dallas s Radkem Faksou hostí Ottawu. Všechna utkání nejlepší hokejové ligy světa sledujte ONLINE na webu iSport.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2024442530
2.Macklin CelebriniSan Jose142337263
3.Connor McDavidEdmonton11253626-5
4.Connor BedardChicago141933248
5.Leo CarlssonAnaheim1320332412
6.Martin NečasColorado1320332524
7.Jason RobertsonDallas1517322511
8.William NylanderToronto112132219
9.Nikita KučerovTampa112132238
10.Jack EichelVegas112132252

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa251332784:6534
2Devils251061880:7433
3Carolina241142785:7032
4Flyers24773773:6731
5Washington251312984:6830
6Boston279601283:8630
7Pittsburgh241115774:7029
8Islanders25943975:7329
9Montreal24853882:8729
10Rangers2710321272:7128
11Ottawa24844878:7828
12Detroit269421177:8928
13Columbus25655973:8227
14Florida2411111175:7725
15Toronto257431185:8925
16Buffalo257341176:8624
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2517161103:5542
    2Dallas251334587:7036
    3Minnesota26865777:7233
    4Anaheim24961889:7831
    5Kings25757668:7031
    6Vegas251018676:7630
    7Seattle Kraken24746759:6628
    8Utah269331177:7727
    9San Jose266631174:8427
    10Edmonton266551081:9527
    11Winnipeg2411201176:7026
    12Chicago24915975:7025
    13St. Louis269071068:9125
    14Vancouver266431379:9523
    15Calgary267231465:8121
    16Nashville256241364:9220

