Přes třicet zákroků a druhá hvězda utkání. Vejmelka vychytal výhru nad Vegas

12
Brankář Karel Vejmelka dovedl v NHL hokejisty Utahu k výhře 5:1 nad Vegas a byl zvolen druhou hvězdou pondělního utkání. Tou první byl Logan Cooley, jenž zazářil čtyřmi góly a asistencí.

Vejmelka zaznamenal v brankovišti Utahu desátou výhru v ročníku a jubilejní 80. v kariéře. Devětadvacetiletý třebíčský rodák nezastavil jen jednu z 34 střel hokejistů Vegas a měl úspěšnost zákroků přes 97 procent.

Překonal ho v 26. minutě pouze Ivan Barbašev, jenž snížil na 1:2. V první třetině odskočili Mammoth do dvoubrankového vedení po gólech Dylana Guenthera a Logana Cooleyho.

Ve třetím dějství se jednadvacetiletý Cooley, člen zlatého týmu USA z letošního MS ve Stockholmu, trefil ještě třikrát, z toho dvakrát do prázdné branky. V utkání tak nakonec nastřádal pět bodů, což se mu podařilo poprvé v kariéře. Hattrick dal v sezoně podruhé.

Tomáš Hertl za Vegas odehrál téměř osmnáct minut a bilanci pobytu na ledě při vstřelených a obdržených brankách měl minus tři.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
30Detail
LIVE
43Detail
LIVE
32Detail
LIVE
51Detail
LIVE
38Detail
LIVE
51Detail
LIVE
21Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1720372223
2.Macklin CelebriniSan Jose142034235
3.Connor McDavidEdmonton10233324-5
4.Connor BedardChicago131831229
5.Jack EichelVegas102030224
6.Leo CarlssonAnaheim1118292211
7.David PastrňákBoston11182924-7
8.William NylanderToronto101929195
9.Cale MakarColorado920292221
10.Leon DraisaitlEdmonton141428246

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina221042678:6530
2Devils22951769:6729
3Tampa221032769:6028
4Islanders23942871:6628
5Detroit23941969:7427
6Washington231112976:6326
7Ottawa22834771:7126
8Boston248501175:7726
9Pittsburgh211005664:5825
10Florida221111970:6825
11Flyers21563760:5925
12Montreal21653772:7625
13Columbus23653969:7625
14Rangers248321161:6324
15Buffalo22724971:7522
16Toronto226331074:8221
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado221515188:5037
    2Dallas221034572:6230
    3Anaheim22951780:6929
    4Minnesota23844768:6428
    5Kings23746662:6428
    5Seattle Kraken22746557:5928
    7Utah23933871:6827
    7Vegas22917568:6527
    9San Jose23563968:7225
    10Edmonton24555974:8725
    11Winnipeg211020967:5924
    12Chicago22914869:6224
    13Vancouver235421271:8620
    14St. Louis237061061:8520
    15Calgary246231359:7319
    16Nashville224241252:8116

