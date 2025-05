Nebuďte zase tak překvapení, dalo se to vcelku očekávat. O co jde? O Vladimíra Sobotku a jeho hokejovou budoucnost. Před pár dny vyšlo najevo, že s ním Sparta neprodlouží kontrakt a on se po pěti letech vydá jiným směrem. Už dříve se spekulovalo o Kladnu či Mladé Boleslavi. Ale teď je ve hře něco, o čem je těžké nepřemýšlet, třebaže se jedná o pobídku od největší konkurence pražského klubu. Anebo právě proto? Podle informací iSportu dorazil k 37letému útočníkovi návrh na zaměstnání z Pardubic!